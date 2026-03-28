Ni Samsung ni LG: TV gigante de 100 pulgadas tiene 30% de descuento en Costco

A la hora de comprar un televisor, las características técnicas y el respaldo de una marca confiable, como Samsung o LG, marcan la diferencia. Pero el precio también influye. Por eso, esta oferta de Costco México de un TV gigante de 100 pulgadas con 30% de descuento llama la atención.

Se trata de un TV Hisense con características superiores que está disponible a un precio accesible.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cuánto cuesta el TV gigante de Hisense en Costco

El aparato que ofrece Costco México tiene un precio de $52,999. No obstante, la cadena mantiene el TV con un descuento del 30% (es decir, un ahorro de $16.000).

De este modo, el TV Hisense de 100 pulgadas ofrecido por Costco tiene un valor de $36,999. El precio es válido hasta el 31 de marzo de 2026 e incluye envío.

Imagen más clara y una pantalla de 100 pulgadas: lo que diferencia al TV gigante de Hisense que ofrece Costco

El dispositivo trae novedades técnicas. Entre ellas, destaca los mini-LED, que ofrecen brillo superior, colores más intensos y detalles más nítidos en comparación con los televisores LED convencionales.

Además, la TV gigante de Hisense ofrecida en Costco cuenta con una alta velocidad de cuadros, lo que se traduce en una imagen más clara. Y su procesador Hi-View AI Engine optimiza cada fotograma y el solido para una experiencia verdaderamente inmersiva.

Para los fanáticos del gaming, el Modo de Juego Ultra de 144 Hz garantiza la oportunidad de enfrentarse a cualquier oponente. Además, “AMD FreeSync™ Premium Pro y el Modo Automático de Baja Latencia prácticamente eliminan el tearing de pantalla y el retraso de entrada del mando”.

Características técnicas del Hisense Pantalla 100" ULED MiniLed Fire TV.|Costco

Las características técnicas del TV gigante de Hisense

Estas son otras características técnicas del Hisense Pantalla 100" ULED MiniLed Fire TV en venta en Costco:

Full Array Local Dimming: equipado con zonas de atenuación combinadas con procesamiento de video de última generación, los resultados ofrecen un contraste sorprendente con niveles de negros intensos y una reproducción de colores vibrante.

equipado con zonas de atenuación combinadas con procesamiento de video de última generación, los resultados ofrecen un contraste sorprendente con niveles de negros intensos y una reproducción de colores vibrante. Total HDR Solution: compatibilidad con todos los formatos principales, como Dolby Vision, HDRI0, HDRI0+ y HLG.

compatibilidad con todos los formatos principales, como Dolby Vision, HDRI0, HDRI0+ y HLG. AI HDR Upscaler: mejora las imágenes al actualizar el contenido HDR10 a una calidad cercana a la HDR10+ y transformar el contenido SDR en una experiencia vibrante similar a HDR para obtener colores más intensos y un contraste mejorado.

mejora las imágenes al actualizar el contenido HDR10 a una calidad cercana a la HDR10+ y transformar el contenido SDR en una experiencia vibrante similar a HDR para obtener colores más intensos y un contraste mejorado. AI Clear Voice: mejora la claridad del diálogo al reducir el ruido de fondo y aumentar de forma inteligente el volumen del habla, lo que garantiza un sonido nítido y claro para deportes, noticias y programas de entrevistas.

mejora la claridad del diálogo al reducir el ruido de fondo y aumentar de forma inteligente el volumen del habla, lo que garantiza un sonido nítido y claro para deportes, noticias y programas de entrevistas. AI Sports Mode: el Modo Deportes con IA elimina el movimiento borroso en los deportes, ofreciendo imágenes fluidas y nítidas para una experiencia inmersiva, similar a la de un estadio. También mejora el ruido del público y las voces de los comentaristas, reviviendo la emoción del partido.

el Modo Deportes con IA elimina el movimiento borroso en los deportes, ofreciendo imágenes fluidas y nítidas para una experiencia inmersiva, similar a la de un estadio. También mejora el ruido del público y las voces de los comentaristas, reviviendo la emoción del partido. Fire TV: acceso a miles de canales y apps, todo en un solo lugar. Con el sistema operativo Fire TV y el control por voz de Alexa, puedes ver contenido en streaming, buscar contenido y controlar tu televisor con solo tu control remoto por voz.

acceso a miles de canales y apps, todo en un solo lugar. Con el sistema operativo Fire TV y el control por voz de Alexa, puedes ver contenido en streaming, buscar contenido y controlar tu televisor con solo tu control remoto por voz. Voice Control: usa tu control remoto y un comando de voz para buscar películas, iniciar aplicaciones, ajustar la configuración o hacer preguntas.

usa tu control remoto y un comando de voz para buscar películas, iniciar aplicaciones, ajustar la configuración o hacer preguntas. Built-in Bluetooth: conecta tus auriculares al televisor de forma inalámbrica. Además, puedes conectar otros dispositivos Bluetooth, como barras de sonido, altavoces y teclados, de forma inalámbrica.

El TV Hisense de 100 pulgadas ya está disponible en Costco y con un descuento superior al 30%. Pero quedan pocos días para aprovechar la oferta, ya que la promoción tiene vigencia hasta el 31 de marzo.