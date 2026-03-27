Walmart remata pantalla inteligente: El Echo Show 5 con Alexa está en rebaja con $200 pesos de ahorro

Las pantallas inteligentes Echo Show 5 con Alexa tienen varias funcionalidades que simplifican las tareas cotidianas, por lo que una oferta de Walmart resulta tentadora.

La cadena de retail ofrece la pantalla inteligente Alexa de tercera generación de 5.5 pulgadas Echo Show con un descuento de 200 pesos. Además, Walmart tiene opciones de pago en mensualidades para adquirir el producto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Precios y mensualidades de la pantalla inteligente Echo Show 5 en Walmart

La pantalla inteligente Echo Show 5 tenía un valor de $1,551 pero Walmart dispuso un descuento de $202 de manera que el precio actual del producto en un pago es de $1,349.

Para quienes buscan opciones de pago, la compañía ha dispuesto la posibilidad de compra en hasta 18 mensualidades. Estas son las opciones:

BBVA: 3 mensualidades de $674.50, con un total a pagar de $2,023.50.

de $674.50, con un total a pagar de $2,023.50. BBVA: 12 mensualidades de $168.63. Precio final: $2,023.50.

de $168.63. Precio final: $2,023.50. CrediBodega: 4 mensualidades de $590.19. Valor final: $2360.75

de $590.19. Valor final: $2360.75 CrediBodega: 18 mensualidades de $131.15. Total a pagar: $2,360.75.

La pantalla Echo Show 5 cuenta con pantalla táctil y un diseño elegante y compacto.|Walmart + imagen ilustrativa con IA.

Detalles de la pantalla inteligente con Alexa que ofrece Walmart

De acuerdo con la ficha técnica del producto publicada en el sitio web de Walmart, estos son los detalles del artículo:



Pantalla Inteligente con asistente de voz Alexa y pantalla de 5.5".

Resolución 960 x 480 pp.

Pantalla táctil.

Diseño elegante y compacto.

Funcionalidades de la pantalla Echo Show 5 con Alexa

Este tipo de dispositivos como el que vende Walmart permiten diferentes funcionalidades que simplifican las tareas cotidianas, entre las que destacan:

Establecer alarmas y timers.

Despertar con la actualización de las noticias, el pronóstico del clima y música.

Hacer videollamadas a contactos que tengan la app de Alexa o un dispositivo Echo compatible.

o un compatible. Reproducir música o programas, películas a través de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Prime Video y Netflix, entre otros.

Administrar tu casa inteligente.

Observar lo que sucede en el interior de la casa con la cámara incorporada.

Controlar dispositivos compatibles como cámaras, luces y más mediante la pantalla interactiva, la voz o el movimiento.

Poner fotos en la pantalla inteligente.

El dispositivo está construido con múltiples filtros de privacidad, incluido un botón para apagar y desconectar los micrófonos y la cámara y una cubierta para la cámara integrada.

La pantalla Echo Show 5 está disponible en Walmart con un descuento de $202.