De rebaja en Walmart: Monitor curvo de Samsung de 49 pulgadas es ideal para gamers

¿Jugar, trabajar o crear contenido con una pantalla que ocupa casi todo tu campo visual? El Samsung Odyssey G9 lo hace posible y Walmart acaba de bajar su precio a $19,999 MXN: casi $6,000 menos que su tarifa habitual. Es una de las mejores oportunidades del año para este monitor.

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Características del monitor Samsung Odyssey G9

El Odyssey G9 no es cualquier pantalla. Con 49 pulgadas de panel QLED curvo 1000R, reproduce la curvatura natural del ojo humano. Traducción: menos fatiga visual y una inmersión que te hace sentir dentro de la partida. Su resolución Dual QHD (5120 x 1440) equivale a unir dos monitores de 27" sin bordes, ideal para multitarea o juegos competitivos.

¿Por qué el Samsung Odyssey G9 es la apuesta de los gamers? La fluidez marca la diferencia en partidas intensas. Este monitor ofrece especificaciones que marcan la diferencia para el jugador mexicano que busca rendimiento real:



144Hz de tasa de refresco para fluidez en juegos competitivos

1ms de tiempo de respuesta (GtG) que elimina el efecto fantasma

Compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-Sync

Y el HDR600 no es solo un número. Gracias a esta certificación, los negros se ven más profundos y los blancos más brillantes, lo que mejora el contraste en juegos con escenarios oscuros o muy iluminados. El diseño también suma: acabado blanco brillante y Core Lighting, un anillo de luz trasero personalizable que le da un toque premium a tu setup.

Monitor Gamer Curvo 49" SAMSUNG Odyssey, en Walmart.|Walmart

Precio y formas de pago del producto

Walmart ofrece el Samsung Odyssey G9 en $19,999 MXN, con un ahorro cercano al 24% frente a su precio de lista. Si prefieres no desembolsar todo de una vez, puedes dividirlo hasta en 18 meses sin intereses con tarjetas participantes: aproximadamente $1,111 al mes. También acepta PayPal, débito y Cashi.

El envío a domicilio está disponible en todo el país, con entrega estimada de 3 a 5 días hábiles. Y por tranquilidad, el monitor incluye un año de garantía directa con Samsung contra defectos de fábrica.