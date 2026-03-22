Con 26% de descuento: El Samsung S26 Ultra está de rebaja en Walmart, desbloqueado y con 15 MSI

El mercado de smartphones de alta gama sigue moviéndose con fuerza en México, y ahora uno de los modelos más recientes de Samsung destaca por una oferta que no pasa desapercibida. Se trata del Samsung Galaxy S26 Ultra, un dispositivo insignia de la marca, que combina potencia, diseño y tecnología avanzada, que forma parte de los grandes descuentos de Walmart por temporada.

Actualmente, pasó de costar $37,999 a $27,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $10,000 pesos, equivalente a cerca del 26% de descuento.

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Características del Samsung Galaxy S26 Ultra en oferta

Este modelo se posiciona como uno de los más completos del mercado, integrando hardware de última generación con un enfoque en rendimiento y experiencia de usuario. Entre sus principales especificaciones destacan:

Pantalla de 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X

Resolución Quad HD+ (3120 x 1440)

Procesador Exynos 2600 de ocho núcleos

Memoria RAM de 12 GB

Almacenamiento interno de 512 GB

Cámara trasera de 50 MP y frontal de 12 MP

y frontal de 12 MP Conectividad 5G, NFC y Bluetooth 6.0

Además, el equipo cuenta con sistema operativo Android 16 acompañado de One UI 8.5, lo que permite una navegación más intuitiva y personalizada dentro del ecosistema Galaxy.

La oferta también brinda la opción de 15 meses sin intereses de $1,866.60 pesos por mes. |Imagen Ilustrativa

Diseño, resistencia y rendimiento

El Samsung Galaxy S26 Ultra también destaca por su construcción premium, ya que incorpora materiales como Armor Aluminum 2, lo que mejora su durabilidad sin sacrificar estética. A esto se suma la certificación IP68, que lo hace resistente al agua y al polvo.

En términos de experiencia, el dispositivo está pensado para ofrecer un rendimiento fluido en todo tipo de tareas. Su arquitectura permite desde multitarea eficiente hasta el uso de aplicaciones exigentes y entretenimiento en alta calidad, aprovechando su pantalla envolvente y su potencia interna.

Precio, descuento y facilidades de pago

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es la reducción de precio, que coloca a este smartphone dentro de un rango más accesible considerando su gama. Estos son los datos clave de la promoción:

Precio original: $37,999 pesos

Precio actual: $27,999 pesos

Ahorro: $10,000 pesos

Financiamiento: hasta 15 meses sin intereses

Esta combinación de descuento y financiamiento convierte al equipo en una de las opciones más llamativas dentro del segmento premium en México.

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