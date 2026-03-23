Walmart lanza oferta con 20% de descuento en pescados y mariscos para la Cuaresma 2026 en México

La temporada de Cuaresma 2026 en México se encuentra en su recta final. A pesar de ello, las ofertas sobre los productos típicos de esta temporada aún no finalizan, y supermercados como Walmart mantienen promociones atractivas en pescados y mariscos.

Una de las más llamativas es una oferta con hasta 20% de descuento, enfocada en productos del mar como salmón, pulpo, camarón, entre otros. Aunque este tipo de beneficios no siempre se mantienen activos toda la temporada, sí forman parte de una estrategia más amplia de precios bajos y promociones semanales que buscan atraer a los consumidores.

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Ofertas de Walmart en Cuaresma 2026: pescados y mariscos con descuento

Durante esta campaña, Walmart activó una promoción de hasta 20% de bonificación en pescados y mariscos seleccionados, válida con compra mínima y bajo ciertas condiciones. Este tipo de dinámicas suele estar disponible por tiempo limitado, por lo que conviene aprovecharlas en cuanto aparecen dentro del catálogo.

Además, la cadena mantiene una estrategia constante de descuentos a lo largo de la semana. Un ejemplo es el “Martes de Frescura”, donde se incluyen rebajas en distintas categorías como frutas, verduras, carnes y también productos del mar.

Sin embargo, no es el único momento para encontrar precios bajos, ya que en la tienda en línea suelen aparecer ofertas adicionales en otros días.

Walmart también cuenta con ofertas sobre otros productos de temporada como atún, verduras, mayonesa, entre otros. |Imagen Ilustrativa

Precios de pescados y mariscos en Walmart durante la Cuaresma

Dentro de la tienda en línea, algunos de los productos del mar que destacan por su precio durante esta temporada incluyen:

Filete de tilapia por kilo (charola de 800 a 900 g): 115 pesos

(charola de 800 a 900 g): 115 pesos Salmón Marketside Premium con piel 500 g: 229 pesos

con piel 500 g: 229 pesos Salmón Marketside sin piel (2 piezas de 200 g cada una): 249 pesos

sin piel (2 piezas de 200 g cada una): 249 pesos Filete basa oriental rojo por kilo: 76 pesos

por kilo: 76 pesos Camarón mediano sin cabeza por kilo: 249 pesos

por kilo: 249 pesos Pulpo por kilo: 279 pesos

Estos precios pueden variar dependiendo de la disponibilidad, la sucursal o las actualizaciones semanales, por lo que es recomendable revisarlos constantemente para encontrar las mejores oportunidades.

Más productos en oferta para la temporada de Cuaresma

Además de pescados y mariscos, Walmart también ofrece descuentos en otros productos que suelen utilizarse en esta temporada. Entre algunos de los más destacados se encuentran:

Cubos de atún con camarón Dolores Premium 200 g: 74 pesos

Atún Herdez en agua 280 g: 42 pesos

Atún Dolores aleta amarilla en agua 295 g: 42 pesos

Mayonesa McCormick con limón 870 g: 85 pesos

Jugo Clamato El Original 946 ml: 291 pesos

Chícharos con zanahoria Herdez 400 g: 18 pesos

Estas promociones forman parte de una oferta más amplia disponible en miles de sucursales en todo México, así como en su sitio web, donde también existen beneficios adicionales.

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