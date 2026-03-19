La tablet más potente de su gama: Walmart pone en oferta el iPad rosa de 11 pulgadas con 15 MSI

Entre las promociones más atractivas de Walmart, aparece la tablet más potente de su gama para quienes buscan rendimiento, pantalla amplia y accesorios útiles. El iPad rosa de 11 pulgadas reúne potencia, buena autonomía y funciones versátiles en una opción competitiva para México.

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Oferta en Walmart: ¿Qué precio tiene el iPad rosa de 11 pulgadas?

En su sitio oficial, Walmart tiene disponible una oferta iPad rosa de 11 pulgadas a 7,899 pesos con 15 mensualidades sin intereses de 526.60 pesos. Para quienes buscan la tablet más potente de su gama, este modelo de Apple representa una opción sólida con especificaciones que superan a la competencia directa.

Apple conserva la línea visual del iPad de entrada y mantiene la base del rediseño que presentó en 2022. El equipo luce biseles visibles, aunque discretos, mientras la pantalla de 10.9 pulgadas concentra la mayor parte de la experiencia diaria.

Además del color rosa, este iPad también aparece en blanco estrella, azul y amarillo, una variedad que amplía su atractivo. Al frente, la pantalla ofrece tecnología IPS, tasa de refresco de 60 Hz y resolución FullHD+, suficiente para entretenimiento diario.

Para estudiantes, oficinistas y usuarios casuales, la tablet iPad rosa en Walmart cobra interés por su propuesta.|Walmart

¿Por qué el iPad rosa de 11 pulgadas es la tablet más potente de su gama?

La pantalla Liquid Retina apunta al consumo de series, películas y videojuegos casuales con una experiencia visual correcta. A eso se suma compatibilidad con Magic Keyboard Folio, Apple Pencil 2 y Apple Pencil USB-C, accesorios que elevan su utilidad cotidiana.

En rendimiento, este iPad integra el chip A16, una decisión poco común para el modelo más accesible de la familia. Aunque no ofrece compatibilidad con Apple Intelligence, sí entrega potencia sólida para productividad, navegación, estudio, entretenimiento y tareas diarias exigentes.

Características técnicas del iPad rosa de 11 pulgadas en oferta en Walmart

128 GB de almacenamiento

8 GB de RAM

Batería de hasta 10 horas de duración

Cámaras de 12 MP



La cámara frontal ocupa un lateral, una ubicación útil para videollamadas horizontales con Encuadre Centrado y mejor experiencia.