Prime Video cambia, subirá de precio el plan sin anuncios y lanza paquete “Ultra”

Amazon anunció una actualización importante para Prime Video de Amazon, su plataforma de streaming. La compañía informó que el complemento que elimina anuncios cambiará de nombre a Prime Video Ultra, una versión con funciones adicionales y mayor calidad de reproducción.

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El ajuste comenzará el 10 de abril de 2026 y solo aplicará en Estados Unidos. En México y otros países el precio no cambiará por el momento. La empresa explicó que la inversión en tecnología y contenido premium motivó la actualización del servicio.

¿Cuándo y dónde aplica el nuevo precio?

Amazon confirmó que el nuevo precio se aplicará únicamente en Estados Unidos a partir del 10 de abril de 2026. El plan sin anuncios pasará a llamarse Prime Video Ultra y costará 4.99 dólares al mes.

¿Cómo afecta esto a los usuarios en México?

Para los usuarios mexicanos de Prime Video de Amazon, la noticia llega con tranquilidad. La compañía aclaró que no habrá cambios en el precio ni en las condiciones actuales del servicio.

Los suscriptores seguirán disfrutando las series, películas y producciones latinoamericanas disponibles en la plataforma. Además, la membresía Amazon Prime mantiene beneficios como envíos gratis, música y almacenamiento de fotos.

¿Cuánto cuesta actualmente en México y qué pasará?

Actualmente, el complemento sin anuncios de Prime Video de Amazon cuesta 50 pesos mexicanos al mes adicionales a la membresía Prime. La suscripción completa tiene un precio de 99 pesos mensuales o 899 pesos al año.

Cabe destacar que, la compañía no descartó posibles ajustes en el futuro dependiendo de la evolución del servicio y la adopción del nuevo plan en Estados Unidos.

¿Qué nuevas funciones obtendrás con Prime Video Ultra?

Hasta 5 dispositivos viendo al mismo tiempo

Streaming en 4K/UHD

Compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos

Hasta 100 descargas offline

Acceso a películas, series y eventos deportivos en vivo sin anuncios

¿Qué recomienda Amazon a sus clientes?

Amazon señaló que los usuarios pueden elegir el plan que mejor se adapte a su presupuesto. El plan estándar con anuncios seguirá disponible como una alternativa más económica.

Para quienes buscan una experiencia premium sin interrupciones, Prime Video Ultra se presenta como la opción más completa. La compañía también invitó a consultar la sección de ayuda en la app de Prime Video o en su sitio oficial para resolver dudas sobre el servicio.