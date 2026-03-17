Oferta relámpago del Samsung Galaxy S25; baja a solo 14,000 pesos en Sams’Club

El Samsung Galaxy S25 se encuentra en promoción dentro de Sam’s Club, donde su precio bajó a 14,320.98 pesos desde los 17,389.97 pesos. La oferta aplica en la sección de electrónicos y representa un ahorro directo superior a los 3 mil pesos para quienes buscan renovar su celular.

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Esta rebaja se posiciona como una oportunidad relevante dentro del mercado tecnológico en México, especialmente por tratarse de un dispositivo premium con Inteligencia Artificial (IA) integrada, envío rápido y opciones de pago accesibles.

¿Cómo pagarlo sin intereses?

Sam’s Club permite adquirir el Samsung Galaxy S25 mediante financiamiento a meses sin intereses:



Hasta 9 meses sin intereses

Pagos de aproximadamente 1,591.22 pesos mensuales

Sin cargos adicionales

Esta alternativa impulsa el consumo de dispositivos premium en segmentos más amplios del mercado.

Envío y devoluciones

El proceso logístico destaca por su rapidez, con entregas en 24 horas en zonas como CDMX. Esto mejora la experiencia de compra en línea y reduce tiempos de espera:



Envío rápido en 24 horas

Cobertura en zonas urbanas

Sin devoluciones en telefonía

Garantía directa con Samsung (1 año)

La política de devoluciones obliga a verificar bien el modelo antes de comprar.

Características y especificaciones

El Samsung Galaxy S25 integra hardware de alto rendimiento con diseño compacto y resistente, lo que lo posiciona como uno de los equipos más completos del mercado actual:



Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas

Resolución FHD+ (2340 x 1080)

Procesador Snapdragon 8 (hasta 4.47 GHz)

12 GB RAM y 256 GB de almacenamiento

Cámara principal de 50 MP + ultra gran angular de 12 MP

Conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC

Estas características garantizan fluidez, calidad visual y desempeño multitarea.

Funciones de IA que facilitan tu vida

Traducción en tiempo real (Live Translate)

Búsqueda inteligente con Circle to Search

Transcripción y resumen automático de audio

Edición avanzada de fotografías

Estas funciones aumentan la productividad y simplifican procesos diarios.

¿Dónde comprar?

La promoción del Samsung Galaxy S25 está disponible directamente en Sam’s Club, tanto en tienda en línea como en sucursales participantes.



El descuento podría ser temporal, por lo que se recomienda revisar disponibilidad antes de que finalice la promoción.