Si ya estás comenzando a armar tu lista de despensa para mayo y tienes el presupuesto ajustado, no te preocupes, pues tiendas de autoservicio como Walmart y Bodega Aurrerá, anunciaron una serie de descuentos en productos básicos del hogar como papel de baño, detergentes, frutas y verduras, y mucho más.

Fue a través de sus diferentes plataformas web, que estas cadenas de autoservicio informaron que los productos se pueden adquirir a través de su tienda web, la cual cuenta con la opción de envío directo hasta tu casa.

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Descuentos en productos del hogar en tiendas de autoservicio

Iniciando con las ofertas que están exhibidas en la página de Walmart, se destacan ahorros de decenas de pesos en carnes, lácteos, productos de higiene personal, verdura y demás artículos de primera necesidad. Entre ellos están:

Milanesa de res: de 256 a 250 pesos

Kilo de piña: de 39.90 a 22.50 pesos

Papel de baño Cottonelle Elegance de 30: de 250 a 195 pesos

Cereal Kelloggs: de 113 a 85 pesos

Kilo de pechuga de pollo: de 192 a 169 pesos

En cuanto a la cadena de Bodega Aurrerá, se informó que se tienen descuentos principalmente en artículos como colchones, lavadoras, alimento para mascota, así como artículos de primera necesidad. Entre estos están:

Lavadora LG: de 8 mil 990 a 7 mil 490 pesos

Detergente Clean People: de 802 a 709 pesos

Detergente para trastes Finish: de 666 a 589 pesos

Perlas Downy: de 249 a 185 pesos

¿Cómo aprovechar las ofertas y descuentos en productos del hogar?

Para poder aprovechar los descuentos antes mencionados, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Walmart o bien, al de la Bodega Aurrerá, en los cuales podrás conocer más sobre las ofertas y descuentos activos en cada una de las tiendas de autoservicio.

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