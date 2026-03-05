Apple va a hacer exactamente lo mismo: ¿Por qué la nueva IA de Samsung marca el camino que seguirá el iPhone?

Samsung presentó recientemente las novedades de Galaxy AI junto con la serie Galaxy S26 y lo mostrado podría anticipar la ruta que seguirá Apple en sus próximos iPhone. La compañía surcoreana apostó por un sistema de inteligencia artificial integrado casi al nivel del sistema operativo, con múltiples capas y aliados estratégicos como Google y Perplexity, una estrategia que expertos del sector consideran un referente para la industria.

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La nueva IA de Samsung para sus teléfonos

El enfoque de Samsung combina potencia local y privacidad. Utiliza Knox —tecnología similar al "enclave" de Apple— para encriptar información directamente en el dispositivo, y añade el concepto Kip, que crea compartimentos estancos para datos asociados. Esto permite que la IA acceda a lo necesario sin comprometer el resto de la información del usuario. "La privacidad no es un añadido, es la base", señalaron durante la presentación, al destacar que las alertas de consentimiento son visibles y constantes.

Entre las funciones más relevantes de Galaxy AI destacan:



Now Brief: un resumen inteligente que une notificaciones, calendario y comunicaciones prioritarias en una sola vista, incluso sugiriendo eventos no agendados.

un resumen inteligente que une notificaciones, calendario y comunicaciones prioritarias en una sola vista, incluso sugiriendo eventos no agendados. Bixby + Gemini: el asistente propio se coordina con el modelo de Google para ejecutar tareas complejas, desde soporte técnico hasta reservas, trabajando en segundo plano sin interrumpir al usuario.

el asistente propio se coordina con el modelo de Google para ejecutar tareas complejas, desde soporte técnico hasta reservas, trabajando en segundo plano sin interrumpir al usuario. Circle to Search evolucionado: al marcar un área en pantalla, el sistema muestra resultados múltiples (productos, información educativa, ubicaciones) sin cambiar de aplicación.

al marcar un área en pantalla, el sistema muestra resultados múltiples (productos, información educativa, ubicaciones) sin cambiar de aplicación. Edición fotográfica con IA: herramientas como "reparar comida" o insertar elementos en imágenes permiten ajustes creativos, aunque el sistema aclara cuando una imagen ha sido modificada sintéticamente.

La serie Galaxy S26 incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación, con un aumento del 39% en capacidad para tareas de IA. Las cámaras mejoraron en estabilidad (Horizon Locking a máxima resolución), captación de luz con apertura f/1.4 y iluminación virtual automatizada. También se presentó una tecnología de privacidad en pantalla que limita la visibilidad lateral mediante estimulación pixelar, útil para proteger notificaciones en espacios públicos.

En cuanto a precios, la gama S26 registra ajustes: el modelo base inicia en 899 dólares, el Plus en 1,099 y el Ultra en 1,299. La compañía atribuye estos cambios a la alta demanda global de componentes de memoria y a factores logísticos en la cadena de suministro.

La integración con Android fue otro eje central. Representantes de Google explicaron en el evento que el sistema operativo evoluciona hacia un "sistema de inteligencia operativa", capaz de ejecutar agentes en segundo plano para tareas como armar pedidos en plataformas de entrega mientras el usuario sigue navegando. Esta funcionalidad, por ahora disponible en inglés y con servicios seleccionados, se expandirá progresivamente.

La competencia entre Samsung y Apple

Para usuarios en México, estas novedades llegan en un momento clave: la competencia en IA móvil acelera y las expectativas por funciones similares en iPhone son altas. Analistas consultados por medios especializados señalan que Apple ha trabajado en arquitecturas parecidas, con enfoque en procesamiento local y privacidad, aunque con tiempos de implementación distintos.

La presentación cerró con el anuncio de los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro, que incorporan diseño renovado, aislamiento de sonido mejorado y drivers separados para graves y agudos, con un incremento del 20% en potencia.

Samsung mostró un ecosistema de IA que prioriza la coordinación entre asistentes, la privacidad por diseño y la integración profunda con el hardware. Si Apple sigue esta ruta —como sugieren observadores del sector—, los próximos iPhone podrían ofrecer experiencias similares, adaptadas a su propio entorno de servicios y políticas de datos. Las pruebas de uso en condiciones reales, que se compartirán en los próximos días, ayudarán a confirmar el rendimiento de estas funciones en el día a día.