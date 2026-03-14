La verdad detrás del alimento de tu mascota y cómo impacta su salud

En México muchas familias tienen perros y gatos como mascotas y la mayoría compra comida empaquetada; sin embargo no siempre se pone atención a los ingredientes que contiene este alimento y aquí te decimos qué debes revisar para que tu compañero tenga una buena salud a largo plazo.

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¿Qué revisar al momento de comprar comida para mascotas?

Analizar la información de los empaques se debe hacer siempre en cualquier alimento y en el de las mascotas es importante para poder evaluar la calidad y disponibilidad nutricional que contiene la fórmula.

Isabel Trujillo, Gerente de Promoción y Capacitación Científica en Champion Petfoodsexplica que lo primero es revisar la lista de ingredientes y los que se encuentran primero son los que están en mayor proporción dentro de la receta.

De preferencia los primeros ingredientes deben ser fuentes de proteína como pollo, pescado y cordero necesarios para el metabolismo de perros y gatos. Pero también es importante que contenga otros complementos que fortalezcan el perfil nutricional de la receta.

Los especialistas recomiendan a los dueños de mascotas revisar esto para elevar el estándar al momento de elegir el alimento. En el marcado existen muchas marcas que priorizan una proporción mayor de ingredientes de origen animal alineadas con lo que el organismo de un perro o gato obtendría de la naturaleza.

Beneficios de elegir un buen alimento

La proteína animal aporta aminoácidos esenciales para el tejido muscular del perro o gato, el aceite de pescado ayudan a la salud dérmica y el brillo del pelaje. Mientras que una adecuada proporción de frutas y vegetales ofrece fibra y antioxidantes que refuerzan el sistema digestivo e inmune.

Lo más importante es que la receta cumpla con todos estos ingredientes para que aporten vitaminas y minerales y todo lo que necesita tu mascota para que mantenga una buena salud. Invertir en un buen alimento es una forma de cuidar su salud a largo plazo.

Por otro lado elegir un mal alimento puede tener un grave impacto en la salud de tu mascota pues hay marcas que utilizan productos de baja calidad y contienen rellenos como maíz en lugar de proteína real, esto provoca desnutrición, mala digestión, heces abundantes, pelaje sin brillo, alergias y problemas renales o hepáticos.

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