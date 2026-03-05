Tener un perro mejora la memoria y el ánimo, según la UNAM

En México, 7 de cada 10 hogares tienen al menos un animal de compañía y el 40% de estos casos se trata de un perro, según la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) y diversos estudios muestran que convivir con estos seres puede mejorar la salud especialmente de los adultos mayores.

Tener un perro reduce la mortalidad cardiovascular

Francisco Javier Carbajar Merchant, médico veterinario zootecnista de la FES Cuautitlán reveló que los perros tienen una fuerte capacidad de apego y expresan sentimientos, comprender jerarquías y generan vínculos.

Además, cuidar a un perro implica rutinas como paseos, juegos, higiene, entrenamiento y esto incrementa la actividad física de los tutores y según un artículo de la Asociación Americana del Corazón, hacerse responsable de un perro disminuye las probabilidades de morir por enfermedades cardiovasculares.

En general tener un perro reduce hasta en 24% el riesgo de mortalidad por cualquier causa, especialmente por enfermedades del corazón.

Beneficios de tener un perro como mascota

Convivir con un perro ayuda a regular hormonas como la dopamina, serotonina y oxitocina y a disminuir el cortisol, conocida como la hormona del estrés.

Sacarlo a pasear mejora la condición física y evita el sedentarismo. Los perros estimulan la memoria y procesos cognitivos pues alimentarlos y bañarlos obliga a establecer horarios y recordar actividades. Para las personas de la tercera edad se vuelven parte de la familia pues duermen, comen y ven series de televisión con ellos.

Finalmente, el especialista destacó que antes de adoptar es muy importante consultar a un veterinario para elegir una raza adecuada al ritmo de vida y nivel de actividad de cada tutor pues no todos los perros tienen la misma energía.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

