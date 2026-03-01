¡De Iztapalapa para el mundo! Llega la Conchanguito, el pan dulce inspirado en Punch, el tierno monito viral

¿Te robó el corazón? La historia del pequeño Punch, el changuito que se volvió viral por abrazar un peluche tras ser rechazado por su madre, ahora tiene versión mexicana y, lo mejor de todo, es que se puede comer: "la Conchanguito".

En la Ciudad de México, una panadería mexicana creó este tierno pan de dulce inspirado en el monito viral que conquistó a las redes sociales, por arrastrar a todas partes a su peluche y único amigo en el mundo.

El macaco Punch y su peluche Lupe, el dúo que se robó los corazones en internet

¿Cómo es la Conchanguito inspirada en Punch, el monito que abrazaba su peluche?

La Conchanguito es una versión especial de la clásica concha de pan dulce, pero con un diseño inspirado directamente en la imagen de Punch abrazando su peluche. En algunos casos, el pan tiene forma de corazón y detalles que representan al changuito, lo que la vuelve una pieza llamativa tanto por su apariencia como por la conmovedora historia detrás.

Además, este pan forma parte de una colección de panes llamados “Conchiamalitos”, de la panadería Bestcake, donde aparecen otras figuras de animalitos como capibaras o ajolotes. La idea surgió como una forma creativa de reinterpretar un pan tradicional mexicano y conectarlo con fenómenos virales de internet.

¿Cuál es la historia de Punch, el monito viral?

La historia que inspiró este tierno pan también explica por qué tanta gente se ha encariñado con el personaje. Punch es un macaco japonés que nació en 2025 y fue rechazado por su madre.

Desde entonces, se refugia en un monito de peluche que le dieron sus cuidadores y que se volvió su símbolo de consuelo, algo que rápidamente conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

¿Dónde conseguir la Conchanguito en la CDMX?

Si ya te dieron ganas de probar este pan dulce viral, la Conchanguito se elabora en la panadería Bestcake MX, ubicada en la zona oriente de la ciudad, cerca de la FES Zaragoza II, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información difundida por el propio negocio, la mejor manera de conseguirlas es a través de pedidos por redes sociales, donde publicaron las primeras imágenes del pan que rápidamente generaron comentarios y reacciones positivas.

Puedes hacer tu pedido al WhatsApp: 7581038851.

¿Cuánto cuesta una concha de pan dulce?

En este caso, la Conchanguito, inspirada en el tierno Punch, se vende principalmente en paquetes:

Una caja con seis conchas inspiradas en Punch tiene un precio de $350 pesos

Actualmente, hay lista de espera para conseguir tu Conchanguito, pero recuerda que el atractivo principal sigue siendo la experiencia de probar un pan dulce inspirado en uno de los fenómenos virales más comentados del momento.

