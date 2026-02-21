Tipo de mono que es Punch, el bebé abandonado que lleva su peluche a todos lados

Punch, el mono bebé, es un macaco japonés (Macaca fuscata) nacido el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, cerca de Tokio. Su madre lo rechazó poco después del parto, un hecho que puede ocurrir por inexperiencia o estrés ante condiciones adversas como el calor extremo.

Ante esta situación, los cuidadores asumieron su crianza. En enero de 2026 iniciaron su integración a un grupo de 56 macacos japoneses. El objetivo fue que aprendiera normas sociales propias de su especie y desarrollara vínculos sanos.

Los cuidadores del zoológico tomaron la responsabilidad de criarlo a mano desde que su madre lo rechazó, algo que ocurre ocasionalmente en macacos japoneses, posiblemente por inexperiencia de la madre o por el estrés de un nacimiento complicado.|Reuters

Historia de Punch, el mono abandonado criado por humanos

El rechazo materno obligó al equipo veterinario a alimentarlo y brindarle contacto constante. Esta intervención temprana evitó complicaciones físicas y emocionales.

Punch invented his own little game..🐒🐾😅 pic.twitter.com/ifl9vd9iZX — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) February 21, 2026

Expertos señalan que la socialización gradual resulta clave en primates huérfanos. El proceso permite que el ejemplar adquiera jerarquías y conductas propias del grupo.

¿Cómo consiguió su peluche?

Sin el vientre materno al cual aferrarse, Punch mostró señales de ansiedad. Los cuidadores probaron telas (toallas, diferentes texturas), y objetos suaves hasta encontrar un peluche de orangután naranja.

Al no tener a su madre biológica, Punch necesitaba algo que le diera seguridad y contacto físico, como lo hacen los bebés macacos al aferrarse al vientre materno.|Reuters

¿Por qué no se separa de él?

El juguete, al que llaman “Ora-mama”, le ofrece consuelo táctil. Este tipo de apego reduce el estrés y facilita la adaptación social en crías rechazadas.

El incidente viral y la explicación del zoológico

El 19 de febrero de 2026, un video mostró a un adulto arrastrándolo durante la comida. Usuarios expresaron preocupación en redes sociales.

El zoológico aclaró que la hembra protegía a su propia cría. Indicó que estos regaños forman parte de la dinámica jerárquica y no causaron lesiones.

Datos curiosos y situación actual

A sus siete meses, Punch interactúa más con la tropa. Juega, se acicala y recibe muestras de afecto de otros miembros.

El caso atrajo miles de visitas y agotó peluches similares en tiendas. El equipo mantiene vigilancia constante y confía en su integración plena.