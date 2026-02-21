Tipo de mono que es Punch, el bebé abandonado que lleva su peluche a todos lados
Punch, el mono bebé criado por humanos, aprende a convivir con 56 macacos en el zoológico de Japón mientras su peluche se vuelve símbolo de resiliencia.
Punch, el mono bebé, es un macaco japonés (Macaca fuscata) nacido el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, cerca de Tokio. Su madre lo rechazó poco después del parto, un hecho que puede ocurrir por inexperiencia o estrés ante condiciones adversas como el calor extremo.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Ante esta situación, los cuidadores asumieron su crianza. En enero de 2026 iniciaron su integración a un grupo de 56 macacos japoneses. El objetivo fue que aprendiera normas sociales propias de su especie y desarrollara vínculos sanos.
Historia de Punch, el mono abandonado criado por humanos
El rechazo materno obligó al equipo veterinario a alimentarlo y brindarle contacto constante. Esta intervención temprana evitó complicaciones físicas y emocionales.
Punch invented his own little game..🐒🐾😅 pic.twitter.com/ifl9vd9iZX— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) February 21, 2026
Expertos señalan que la socialización gradual resulta clave en primates huérfanos. El proceso permite que el ejemplar adquiera jerarquías y conductas propias del grupo.
¿Cómo consiguió su peluche?
Sin el vientre materno al cual aferrarse, Punch mostró señales de ansiedad. Los cuidadores probaron telas (toallas, diferentes texturas), y objetos suaves hasta encontrar un peluche de orangután naranja.
¿Por qué no se separa de él?
El juguete, al que llaman “Ora-mama”, le ofrece consuelo táctil. Este tipo de apego reduce el estrés y facilita la adaptación social en crías rechazadas.
El incidente viral y la explicación del zoológico
El 19 de febrero de 2026, un video mostró a un adulto arrastrándolo durante la comida. Usuarios expresaron preocupación en redes sociales.
GORDOS, PUNCH ESTÁ FELIZ. pic.twitter.com/hcS8s8VY2L— . (@CroArg) February 21, 2026
El zoológico aclaró que la hembra protegía a su propia cría. Indicó que estos regaños forman parte de la dinámica jerárquica y no causaron lesiones.
Datos curiosos y situación actual
A sus siete meses, Punch interactúa más con la tropa. Juega, se acicala y recibe muestras de afecto de otros miembros.
Vinculan a proceso al agresor del perro Lobito en Naucalpan, Edomex
El caso atrajo miles de visitas y agotó peluches similares en tiendas. El equipo mantiene vigilancia constante y confía en su integración plena.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.