inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Caos en carreteras de México por accidentes y obras hoy sábado

Tipo de mono que es Punch, el bebé abandonado que lleva su peluche a todos lados

Punch, el mono bebé criado por humanos, aprende a convivir con 56 macacos en el zoológico de Japón mientras su peluche se vuelve símbolo de resiliencia.

Punch, el mono bebé
Punch nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.|Reuters
Notas,
Ciencia

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Punch, el mono bebé, es un macaco japonés (Macaca fuscata) nacido el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, cerca de Tokio. Su madre lo rechazó poco después del parto, un hecho que puede ocurrir por inexperiencia o estrés ante condiciones adversas como el calor extremo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Ante esta situación, los cuidadores asumieron su crianza. En enero de 2026 iniciaron su integración a un grupo de 56 macacos japoneses. El objetivo fue que aprendiera normas sociales propias de su especie y desarrollara vínculos sanos.

Punch, el mono bebé
Los cuidadores del zoológico tomaron la responsabilidad de criarlo a mano desde que su madre lo rechazó, algo que ocurre ocasionalmente en macacos japoneses, posiblemente por inexperiencia de la madre o por el estrés de un nacimiento complicado.|Reuters

Historia de Punch, el mono abandonado criado por humanos

El rechazo materno obligó al equipo veterinario a alimentarlo y brindarle contacto constante. Esta intervención temprana evitó complicaciones físicas y emocionales.

Expertos señalan que la socialización gradual resulta clave en primates huérfanos. El proceso permite que el ejemplar adquiera jerarquías y conductas propias del grupo.

¿Cómo consiguió su peluche?

Sin el vientre materno al cual aferrarse, Punch mostró señales de ansiedad. Los cuidadores probaron telas (toallas, diferentes texturas), y objetos suaves hasta encontrar un peluche de orangután naranja.

Punch, el mono bebé
Al no tener a su madre biológica, Punch necesitaba algo que le diera seguridad y contacto físico, como lo hacen los bebés macacos al aferrarse al vientre materno.|Reuters

¿Por qué no se separa de él?

El juguete, al que llaman “Ora-mama”, le ofrece consuelo táctil. Este tipo de apego reduce el estrés y facilita la adaptación social en crías rechazadas.

El incidente viral y la explicación del zoológico

El 19 de febrero de 2026, un video mostró a un adulto arrastrándolo durante la comida. Usuarios expresaron preocupación en redes sociales.

El zoológico aclaró que la hembra protegía a su propia cría. Indicó que estos regaños forman parte de la dinámica jerárquica y no causaron lesiones.

Datos curiosos y situación actual

A sus siete meses, Punch interactúa más con la tropa. Juega, se acicala y recibe muestras de afecto de otros miembros.

Vinculan a proceso al agresor del perro Lobito en Naucalpan, Edomex

El caso atrajo miles de visitas y agotó peluches similares en tiendas. El equipo mantiene vigilancia constante y confía en su integración plena.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Ciencia Animales

LO MÁS VISTO