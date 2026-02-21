Punch, el mono bebé, inspira acuario de Inglaterra y le regala a Henry, el pingüino huérfano, un peluche de compañía
Henry, el pingüino bebé, nació prematuro y hoy tiene un peluche que lo acompaña mientras espera a su hermano en incubadora y fortalece su desarrollo social.
La historia viral de Punch, el mono japonés que abrazó un peluche de orangután como sustituto materno, cruzó fronteras y llegó hasta Inglaterra. Inspirados por ese caso, cuidadores del acuario SEA LIFE Weymouth decidieron aplicar una estrategia similar con Henry el pingüino bebé.
Henry nació el 30 de enero de 2026 en la única colonia reproductiva de pingüino hada en Europa. Debido a que fue incubado de forma controlada y requiere crianza manual, permanece separado de su familia mientras espera que nazca su hermano.
La historia viral de Punch inspira a cuidadores de pingüino huérfano
El caso de Punch demostró que un objeto puede brindar seguridad emocional a crías en etapas tempranas. Su imagen abrazado a un peluche generó empatía global.
En Weymouth, el equipo replicó la idea para reforzar el bienestar de Henry. La iniciativa muestra cómo las redes influyen en prácticas de cuidado animal modernas.
¿Quién es Henry y por qué está solo?
Henry es un pingüino hada, la especie más pequeña del mundo. Mide como una taza y pesa cerca de un kilo en la adultez.
Su madre puso dos huevos, aunque la especie suele incubar solo uno. El segundo fue rescatado y colocado en incubadora, lo que derivó en su separación temporal.
¿Cómo ayuda el peluche?
Los cuidadores eligieron un peluche de tamaño similar. Funciona como compañía y estímulo social.
El director Seb Webster informó que Henry tiene tres semanas, buena salud y recibe alimento cuatro veces al día. El juguete refuerza su adaptación.
Datos sobre el pingüino hada
Esta especie mide entre 30 y 35 centímetros. Es originaria del sur de Australia y Nueva Zelanda.
La historia de amistad entre un hombre y un pingüino que llegó al cine
El programa de reproducción inició en 2018 con 25 ejemplares. Henry es el número 42 de la colonia y ya es una sensación en redes.
