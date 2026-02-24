¿Por qué Punch fue rechazado? Claves sobre la crianza de macacos japoneses

Punch, un macaco japonés se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo por andar en el zoológico con su peluche de changuito que en México conocemos como Lupe y aquí te contamos todo sobre esta especie que se ha popularizado.

La jerarquía entre los macacos japoneses

María Daniela Hernández Padilla es médica veterinaria zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y especialista en Medicina y Cirugía Veterinarias explicó a adn Noticias algunos de los comportamientos de los macacos.

De acuerdo con la especialista, los macacos tienden a vivir en grupos sociales grandes y con una jerarquía muy marcada y con base en ella pueden recibir ciertos privilegios como acceso a alimentos o a ciertas áreas de descanso. Además, son una especie que mantiene una constante comunicación entre los integrantes de los grupos a través vocalizaciones y gesticulaciones. Otro comportamiento muy característico es el acicalamiento, una acción cuyo principal objetivo es fortalecer el vínculo entre los miembros del grupo.

¿Por qué Punch fue rechazado por su mamá?

Desafortunadamente, Punch quedó fuera de todos estos comportamientos característicos de la especie y aunque esta situación es poco común estos son algunos de los factores:



Cuando el ambiente es estresante o no son las condiciones óptimas para tener una buena crianza.



o no son las condiciones óptimas para tener una buena crianza. Las madres primerizas pueden no desarrollar el vínculo materno debido a la falta de experiencia.



pueden no desarrollar el vínculo materno debido a la falta de experiencia. La madre se ha reproducido de manera muy frecuente y estar pariendo le quita energía y por ello puede llegar a abandonar a las crías y se enfoca en los que necesitan más cuidados.

De acuerdo con los cuidadores del Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, Punch nació en una temporada de calor y este ambiente caluroso puede provocar estrés en la madre y no se desarrolla el vínculo y opta por abandonar a las crías.

¿Por qué Punch eligió al peluche Lupe?

El cuidador Shunpei Miyakoshi explicó que las crías de mono se aferran a sus madres por seguridad y para fortalecer sus músculos y el zoológico probó darle a Punch unas toallas enrolladas y una jirafa; sin embargo, el macaco eligió al peluche de IKEA conocido en México como Lupe.

La especialista de la UNAM explicó que los macacos son especies sociales que necesitan el contacto físico y la forma de satisfacer esta necesidad puede ser a través de objetos. "En el caso de Punch, es su peluche de seguridad, su objeto que le da esta seguridad y esta confianza para no sentir tanto esa deficiencia".

El macaco Punch y su peluche Lupe, el dúo que se robó los corazones en internet

