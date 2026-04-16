El proyecto de ley C-3 de Canadá entró oficialmente en vigor en diciembre.

El proyecto de ley C-3 de Canadá entró oficialmente en vigor en diciembre. | Getty Images.

La nacionalidad canadiense se obtiene principalmente por nacimiento en el territorio, por ascendencia (padres canadienses) o por naturalización tras ser residente permanente. No obstante, recientemente se aprobó el Proyecto de Ley C-3, que abre camino hacia la doble nacionalidad para millones de personas en todo el mundo.

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¿Quiénes pueden obtener la nacionalidad canadiense?

Poder ser ciudadano del país de la “hoja de maple” solo aplicaba los hijos de primera generación de una madre o padre canadiense.

Sin embargo, ahora que la ley entró en vigor, todas las personas que tengan ascendencia canadiense directa —y que tengan los documentos necesarios— pueden aplicar para obtener la ciudadanía.

Es decir, la norma de la “primera generación” del gobierno conservador de Canadá impuesta en 2009, ha sido derogada.

Desde que se ampliaron los criterios con la aprobación del Proyecto de Ley C-3 de la Ley de Ciudadanía de Canadá, millones han pasado a ser elegibles para solicitar la ciudadanía canadiense.

Requisitos para pedir la ciudadanía estadounidense en 2026

La ley aplica para las personas que nacieron antes del 15 de diciembre de 2025.

Ahora los nietos y bisnietos pueden obtener la ciudadanía canadiense, incluso si nunca han estado en el país. Únicamente deben cumplir ciertos requisitos:

Que al menos uno de sus padres sea considerado ciudadano canadiense por descendencia.

Contar con documentos oficiales, como certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, con registros de inmigración o algún documento que demuestre una línea directa con un antepasado que haya nacido en Canadá.

¿Cómo solicitar la ciudadanía canadiense?

Primeramente deberás recopilar documentación que te vincule con tu antepasado canadiense original, como certificados de nacimiento, licencias de matrimonio y registros de naturalización.

Luego solicita a Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) un certificado de “Prueba de ciudadanía”.

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