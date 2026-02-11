Pantalla Crystal U8000 de Samsung con barra de sonido por menos de 8 mil pesos en Walmart para este 14 de febrero

En el marco del Día del Amor y la Amistad la plataforma web de Walmart anunció un descuento superior a los 10 mil pesos en la pantalla Crystal U8000 de Samsung , la cual tiene una resolución de 4K, además de que viene equipada con una barra de sonido para una experiencia mucho mayor.

Esta televisión inteligente es considerada como una de las mejores pantallas de la gama media/básica dentro del catálogo oficial de Samsung entre 2025 y 2026, pues cuenta con una resolución de hasta 4K Ultra HD, así como aplicaciones ya preinstaladas para disfrutar la herramienta desde el primer minuto.

Precio final de la pantalla Samsung con barra de sonido en Walmart

De acuerdo con la página web oficial de Walmart, la pantalla Crystal U8000 de Samsung más la barra de sonido tiene un precio real de 18 mil 998 pesos, sin embargo con el descuento anunciado, el costo final para el consumidor es de tan solo 7 mil 999 pesos.

La tienda de autoservicio anunció que la pantalla se puede adquirir hasta con seis meses sin intereses con pagos mensuales de mil 333 pesos, esto dependiendo de las tarjetas participantes en la oferta.

Características de la pantalla Crystal U8000 de Samsung

Según con las mismas especificaciones de Samsung y Walmart, esta pantalla cuenta con un brillo optimizado y colores vibrantes, la cual está acompañada de la barra de sonido HW-B450F/ZF con audio potente y equilibrado.

El resto de las especificaciones de esta pantalla son las siguientes:

Pantalla de 50 pulgadas

Conexión Bluetooth

Calidad de imagen 4K UHD

Crystal Processor 4K

Sistema operativo Tizen OS

Conexión a WiFi

Sonido Q-Symphony

¿Cómo aprovechar el descuento en Walmart este 2026?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir esta pantalla Samsung con descuento en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás realizar la compra con tan solo dar clic en “agregar a carrito”.

