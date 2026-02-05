Amazon pone en oferta el Samsung Galaxy Fold7 con una cámara inigualable

En la actualidad hay una gran variedad de teléfonos en el mercado y Samsung es una de las marcas que se ha ganado el corazón de los consumidores y uno de los teléfonos más destacados es el Samsung Galaxy Fold7 y en adn Noticias te decimos dónde se vende más barato y sus características.

Precio del Samsung Galaxy Fold7

El Samsung Galaxy Fold7 se vende en la mayoría de las tiendas en alrededor de 40 mil pesos; sin embargo, en Amazon está en oferta y tiene un precio de 31 mil 299 pesos el color negro.

Puedes comprarlo hasta en 24 meses sin intereses de mil 304.12 pesos y tendrás 90 días libres de Amazon Music.

Características del teléfono plegable de Samsung

Este teléfono cuenta con un sistema operativo Android 15 con una memoria RAM de 12 GB y Modelo de CPU Snapdragon 8 Elite con una velocidad de 4,47 GHz y capacidad de almacenamiento de la memoria de 12 GB.

Cuenta con un diseño compacto y ligero pues cuenta con una pantalla principal de 8" y una pantalla de cubierta de 21:9 para una experiencia visual única.

Tiene una cámara de 200 MP que captura fotos y videos de alta resolución con detalles y colores mejorados. Puedes editar tus fotografías con Photo Assist .

Su batería de 4400 mAH brinda más horas de entretenimiento con tecnología mDNIe para máxima eficiencia energética. Además, protege tus datos personales con Knox Vault y el Motor de Datos Personales.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

