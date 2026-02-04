Walmart remata AirPods Pro 2 de segunda generación con estuche MagSafe USB-C por solo 3,599 pesos

Walmart México lanzó una de las ofertas tecnológicas más atractivas del momento al reducir el precio de los AirPods Pro de segunda generación a $3,599 pesos, cuando su costo regular ronda los $5,799 pesos. La promoción, disponible tanto en línea como en tiendas físicas, representa un ahorro directo de $2,200 pesos para los consumidores.

Además del descuento, la tienda ofrece hasta 12 meses sin intereses, lo que permite adquirir los audífonos premium de Apple por pagos mensuales accesibles. La estrategia busca captar compradores en plena temporada de alta demanda de electrónicos personales.

Calificación y opiniones de usuarios

Los AirPods Pro cuentan con una valoración promedio de 4.6 estrellas sobre 5, basada en más de 100 reseñas verificadas en la plataforma de Walmart. El 87% de los compradores les otorga la máxima puntuación, reflejo de una experiencia ampliamente positiva.



Usuarios destacan la comodidad prolongada, la calidad de sonido equilibrada y la efectividad del aislamiento de ruido, factores clave para quienes trabajan, viajan o realizan actividades físicas con frecuencia.

Principales características

Cancelación Activa de Ruido hasta dos veces más efectiva que la versión anterior

Audio Adaptativo que ajusta automáticamente el control de ruido según el entorno

Modo Ambiente para percibir sonidos externos sin quitarte los audífonos

Reconocimiento de Conversación que reduce el volumen de la música y resalta voces cuando hablas con alguien

Volumen Personalizado adaptado a tu oído

Estuche MagSafe con Rastreo Preciso (Find My), bocina integrada para localizarlo y ojal para correa

bocina integrada para localizarlo y ojal para correa Controles táctiles para subir o bajar volumen deslizando el dedo

Compatibles con iOS y Android (aunque optimizados para dispositivos Apple)

Especificaciones técnicas clave

Hasta 6 horas de reproducción con una sola carga (más con el estuche, hasta 30 horas en total)

Conexión inalámbrica Bluetooth

Puerto USB-C en el estuche para carga rápida y compatible con cargadores modernos

Incluye almohadillas de silicona en tres tamaños para mejor ajuste

Color blanco, resistentes al sudor y polvo (IP54 en el estuche)

Chip H2 para mejor rendimiento de audio y funciones inteligentes

Ventajas destacadas

La combinación de sonido premium, funciones inteligentes y comodidad convierte a los AirPods Pro en una de las opciones más completas del mercado inalámbrico actual. Su nuevo puerto USB-C facilita la carga con cables modernos.

Con este precio reducido, la barrera de entrada a la gama alta de Apple se vuelve mucho más accesible, impulsando su popularidad entre usuarios de iOS y Android.

