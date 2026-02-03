Con más de 40% de descuento: rematan iPhone 16 128 GB Full HD+ con cargador y iOS 18

Una oferta llamó la atención de compradores en México esta semana: el iPhone 16 de 128 GB, en versión reacondicionada, apareció en el catálogo en línea de Liverpool con un precio de $14,999 pesos . Frente al costo habitual de $26,999, el descuento supera los $12,000, lo que representa un ahorro cercano al 45%.

Características del iPhone 16 6.1 reacondicionado, en Liverpool

El equipo corresponde a la categoría de reacondicionado grado A, es decir, presenta un estado estético calificado entre 9 y 9.5 sobre 10. En la práctica, esto significa que el teléfono luce como nuevo, con apenas señales mínimas de uso. Incluye el sistema operativo iOS 18 desde su primera activación y viene desbloqueado, listo para usarse con cualquier compañía telefónica del país.

La oferta del iPhone 16 en Liverpool.|Liverpool

Entre sus características técnicas destacan:



Pantalla de 6.1 pulgadas con tecnología Super Retina XDR (OLED) , que ofrece colores vivos y buen brillo incluso bajo el sol.

, que ofrece colores vivos y buen brillo incluso bajo el sol. Chip A18 , orientado a tareas fluidas y mayor autonomía de batería.

, orientado a tareas fluidas y mayor autonomía de batería. Sistema de cámaras con funciones macro y modo espacial para fotos y videos .

. Conectividad 5G, Wi‑Fi 6 y NFC para pagos con Apple Pay.

para pagos con Apple Pay. Face ID para desbloqueo mediante reconocimiento facial.

para desbloqueo mediante reconocimiento facial. Certificación de resistencia al agua, aunque en equipos reacondicionados se sugiere extremar precauciones.

Envío y formas de pago para el iPhone 16 reacondicionado en Liverpool

Liverpool habilitó varias opciones para adquirirlo. Con tarjeta propia de la tienda es posible diferir el pago hasta en seis meses sin intereses; otras tarjetas de crédito suelen ofrecer entre tres y seis meses bajo promociones bancarias vigentes. También está disponible el plan Presupuesto Liverpool, que divide el costo en pagos fijos mensuales, y el pago de contado con débito, crédito o efectivo en caja.

El envío a domicilio es gratuito a cualquier punto del país, con entregas estimadas entre dos y cinco días hábiles según el código postal. Otra alternativa es Click & Collect: comprar en línea y recoger en una sucursal Liverpool o Suburbia. Si hay stock local, el pedido suele estar listo en un par de horas.

Respecto a accesorios, estos equipos incluyen cable de carga certificado, pero no necesariamente el cargador de pared ni audífonos originales. La garantía cubre defectos de fabricación por un periodo que varía entre 90 días y un año, dependiendo del proveedor encargado del reacondicionamiento.

Vale la pena recordar que este tipo de ofertas suelen agotarse rápido. Antes de confirmar la compra, conviene revisar directamente en la página de Liverpool que el precio y la disponibilidad sigan vigentes, ya que pueden cambiar en cuestión de horas.