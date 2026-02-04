Con más del 50%: liquidan Motorola Edge 50 NEO con una pantalla ideal para ver pelis y series

Liverpool sorprendió esta semana con una rebaja inusual en el Motorola Edge 50 Neo : su precio bajó de $9,970 a $5,416 MXN, un descuento que supera el 45%. La oferta aplica exclusivamente en unidades de color naranja. Para quienes buscan un teléfono ágil, resistente y con buen sistema de cámaras sin gastar más de seis mil pesos, este equipo se volvió una opción difícil de ignorar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características y principales funciones del Moto Edge 50

A diferencia de los smartphones actuales que rozan las siete pulgadas, el Edge 50 Neo apuesta por un diseño compacto. Su pantalla pOLED de 6.4 pulgadas ofrece colores vibrantes y un brillo máximo de 3,000 nits, suficiente para usarlo sin problemas bajo el sol del mediodía. Además, incluye una tasa de refresco de 120Hz, lo que hace que cada deslizamiento se sienta suave. Su tamaño permite manejarlo fácilmente con una mano, algo que muchos usuarios extrañaban.

El dispositivo destaca por su combinación de durabilidad y versatilidad fotográfica. Entre sus puntos fuertes:



Certificación MIL-STD-810H para resistir golpes, vibraciones y temperaturas extremas, además de protección IP68 contra agua y polvo.

Triple cámara trasera: sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3X, una característica poco común en su rango de precio.

sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3X, una característica poco común en su rango de precio. Procesador MediaTek Dimensity 7300 con opciones de 8GB o 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno.

Batería de 4,310 mAh con carga rápida de 68W y soporte para carga inalámbrica de 15W.

Formas de pago y envío en Liverpool

En Liverpool, el pago puede realizarse a meses sin intereses con tarjetas del propio almacén (hasta 9 meses) o con tarjetas bancarias como BBVA o Banamex (de 3 a 6 meses, según promoción vigente). También está disponible el servicio Click & Collect: compras en línea y recoges el equipo en tu sucursal más cercana en pocas horas si hay existencia local.

La oferta incluye envío gratis a toda la República y garantía del fabricante. Quienes lo deseen pueden sumar la "Protección Integral Liverpool" para cubrir daños accidentales o robo durante el uso cotidiano.

Con esta rebaja, el Edge 50 Neo se posiciona como una alternativa sólida para quienes prefieren un teléfono que no abulte en el bolsillo, pero que no escatime en calidad de imagen ni resistencia. Su zoom óptico real y su pantalla brillante lo hacen destacar frente a competidores en el mismo segmento de precio. La promoción, aunque sujeta a disponibilidad de vendedores autorizados dentro de la plataforma, representa una de las opciones más equilibradas del mercado actual para usuarios que valoran la practicidad diaria.