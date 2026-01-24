Galaxy S25 Ultra con IA en vivo y con súper zoom tiene descuento del 50% en Walmart este 2026

Walmart está tirando la casa por la ventana, pues a través de su plataforma web oficial dio a conocer que colocó un descuento de hasta el 50% en el precio final del celular Samsung de gama alta, el Galaxy S25 Ultra con IA en vivo y el cual cuenta con una de las mejores cámaras en el mercado tecnológico.

Fue a través de su tienda virtual que la tienda de autoservicio anunció el descuento de hasta 17 mil 100 pesos en el precio de este celular, el cual incluye una lápiz óptico de alta precisión con punta fina para poder realizar notas, dibujar, editar imágenes y videos, así como para navegar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio del Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart en enero de 2026

De acuerdo con la plataforma web oficial de Walmart, el precio original del Samsung Galaxy S25 es de 35 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento que se le colocó a inicios de este 2026 el costo final quedó en tan solo 18 mil 899 pesos.

Es importante mencionar que la tienda de autoservicio también da la facilidad de adquirir el celular con hasta 15 meses sin intereses con pagos mensuales de mil 259.93 pesos, esto dependiendo del monto inicial con el que se realizará la compra.

Características del Galaxy S25 Ultra con IA en vivo

De acuerdo con la misma compañía Samsung, el Galaxy S25 Ultra cuenta con una de las mejores pantallas en el mercado gracias a su resolución de 3120 x 1440, así como por su pantalla de 6.9 pulgadas y tecnología Dynamic AMOLED 2x.

El resto de sus especificaciones son las siguientes:

Lápiz óptico

Cámara trasera de 200 megapixeles

Zoom óptico 3x y 5x calidad 2x y 10x

Cámara frontal de 12 megapixeles

Resolución UHD 8K

Slow Motion

IA en vivo

Batería de 5000 mAh

¿Dónde comprar el Galaxy S25 Ultra con descuento?

En caso de querer aprovechar el descuento en el celular considerado como el mejor a nivel mundial por sus funciones, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio en el cual podrás continuar con el pago del producto.

Lanzarán el Aircar 2, el carro volador que se convierte en avión en 90 segundos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.