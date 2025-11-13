5 trucos para tomar fotos con tu Samsung Galaxy S25 Ultra como un profesional

Tomar fotografías de paisajes puede ser un desafío, pero con el Samsung Galaxy S25 Ultra es posible lograr resultados impresionantes sin necesidad de ser un experto. La combinación de tecnología HDR, el nuevo sensor de 50 megapíxeles y la potencia de la Galaxy AI permiten obtener imágenes nítidas y vibrantes en cualquier condición.

Aquí te dejamos cinco trucos esenciales que comparte Samsung para aprovechar al máximo su cámara y conseguir fotos de nivel profesional.

1. Aprovecha la luz natural

La iluminación es clave para capturar paisajes. Las mejores horas son las primeras de la mañana o al atardecer, cuando la luz es suave y los contrastes son más equilibrados. Evita el mediodía, ya que la nieve refleja con fuerza los rayos solares. Gracias a la tecnología HDR integrada en la serie Galaxy S25 , podrás mantener un balance perfecto incluso con un alto rango dinámico.

2. Ajusta la exposición de tu S25 Ultra para evitar errores

Por ejemplo, si estás en un entorno nevado, la nieve puede confundir el sensor de la cámara, haciendo que las fotos se vean oscuras. Para corregirlo, simplemente aumenta la exposición desde la pantalla deslizando el control hacia arriba. Este pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia en la claridad y el brillo de tus tomas.

3. Controla los contraluces extremos

En entornos de montaña o alta luminosidad, disparar directamente hacia el sol puede oscurecer al sujeto principal. Intenta variar el ángulo o activa el modo HDR para mantener detalles tanto en sombras como en zonas iluminadas. Con esta función, las imágenes conservarán su equilibrio natural sin perder calidad.

4. Usa el modo Pro del S25 Ultra y domina los ajustes manuales

El modo Pro del Galaxy S25 Ultra te da control total sobre la cámara: ISO, velocidad de obturación y balance de blancos pueden modificarse para adaptarse a cualquier situación. Su sensor ultra gran angular de 50 MP captura un nivel de detalle excepcional, incluso en tomas tipo macro. Experimenta con los parámetros hasta encontrar tu propio estilo fotográfico.

5. Asegura un enfoque preciso y aprovecha la IA

Para destacar el sujeto principal sobre un fondo nevado, toca la pantalla para fijar el área de enfoque o activa el enfoque con seguimiento en vídeo. Así obtendrás imágenes nítidas incluso si hay movimiento. Además, la suite ProVisual Engine, impulsada por inteligencia artificial, mejora automáticamente el color, el contraste y la nitidez, llevando la fotografía móvil a otro nivel.

Extra: Edición, filtros y herramientas creativas

El trabajo no termina al presionar el obturador. Ajustar el brillo, contraste y saturación puede transformar por completo una imagen, realzando los colores y el contraste para un acabado más natural. Y si quieres ir más allá, las funciones Nightography Video y Borrador de Audio mejoran la calidad de tus videos en condiciones de poca luz o con ruido ambiental.

Con estos trucos y el poder de la Galaxy AI, tu Galaxy S25 Ultra se convierte en una herramienta profesional en tus manos.

