Samsung Galaxy A17 llega con pantalla Super AMOLED y con oferta de menos de 3 mil pesos

¿Buscas un nuevo celular y que no te salga en un ojo de la cara? Samsung Galaxy A17 se encuentra posicionado entre los mejores celulares que en hallan en el mercado y es una gran opción para los bolsillos que quieren algo accesible y a la vanguardia.

En Liverpool, Samsung Galaxy A17 tiene una oferta imperdible que pocos podrán dejar pasar y es que aún cuando tiene un precio original de 3 mil 999 pesos en el mercado tecnológico, tuvo una disminución de mil pesos y ahora está en 2 mil 999 pesos en el la tienda rosa.

Características del Samsung Galaxy A17

El Samsung Galaxy tiene un panel de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED

tiene un panel de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED Cuenta con tecnología AMOLED , permitiendo colores más vibrantes, negros profundos y un contraste infinito que mejora significativamente la visualización de contenidos multimedia y redes sociales

, permitiendo colores más vibrantes, negros profundos y un contraste infinito que mejora significativamente la visualización de Ya sea bajo la luz del sol o en entornos oscuros , la nitidez está garantizada, convirtiéndolo en la herramienta ideal para quienes consumen streaming de video de forma constante

, la nitidez está garantizada, convirtiéndolo en la herramienta ideal para quienes consumen streaming de video de forma constante Tiene una estética minimalista de la serie A de Samsung

de la serie A de Samsung Dura una jornada completa de uso sin complicaciones

de uso sin complicaciones Hay un respaldo de la interfaz One UI

La navegación es fluida, intuitiva y segura, permitiendo que tanto jóvenes como adultos aprovechen al máximo las funciones de su cámara y aplicaciones de productividad



¿Cómo comprar Samsung Galaxy A17 con oferta?

Para aquellos que buscan renovar su equipo sin que se desfalquen, Liverpool ofrece esquemas de pago sumamente flexibles. El Galaxy A17 puede adquirirse con hasta 13 meses sin intereses con pagos mensuales de apenas 230.69 pesos. También existen opciones de 6 meses (499.83 pesos) y 9 meses (333.22 pesos). La compra puede realizarse directamente a través de la tienda en línea , con la opción de envío a domicilio o mediante el sistema Click & Collect para recogerlo en la sucursal más cercana tras verificar disponibilidad.

