Liverpool baja el precio de los audífonos Samsung Galaxy In Ear: Puedes tenerlos por menos de $1000 pesos

Los Samsung Galaxy Buds Core, unos audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido, están disponibles en Liverpool por solo $839 pesos , un descuento cercano al 60% respecto a su precio original de $2,011.

La promoción forma parte de las ofertas recurrentes de la tienda, como la “Venta Nocturna” o la “Gran Barata”, y representa una oportunidad para acceder a tecnología de gama media-alta a un costo accesible.

Características de los audífonos Samsung en oferta en Liverpool

Estos audífonos, aunque no pertenecen a la línea Pro de Samsung, incluyen funciones que antes se reservaban para modelos más caros. Entre ellas destacan la cancelación activa de ruido (ANC), que reduce sonidos externos como el tráfico o el bullicio de oficinas, y el modo Sonido Ambiente, útil para escuchar anuncios o hablar sin quitárselos. Además, su diseño ergonómico con puntas de silicona asegura comodidad incluso en usos prolongados.

Gracias a su certificación IP54, resisten el polvo y las salpicaduras de sudor o agua, lo que los hace aptos para entrenamientos ligeros o días lluviosos. También incorporan Bluetooth 5.4, una versión reciente del estándar inalámbrico que mejora la estabilidad de la conexión y reduce el consumo de batería.

Algunas de sus características clave incluyen:



Hasta 35 horas de batería (sin ANC) y 20 horas (con ANC activo), contando con el estuche de carga.

Seis micrófonos (tres por auricular) para llamadas claras, incluso en entornos ruidosos.

Compatibilidad con Galaxy AI: permite traducción en tiempo real e interpretación de audio al usarlos con dispositivos Samsung compatibles.

Controles táctiles para pausar música, aceptar llamadas o cambiar modos sin tocar el teléfono.

Envío y formas de pago en Liverpool

Liverpool ofrece varias formas de pago para facilitar la compra. Con tarjeta Liverpool, es posible pagar en hasta 6 meses sin intereses (aproximadamente $140 pesos mensuales). También hay opciones con otras tarjetas bancarias, así como pagos en efectivo mediante SPEI, PayPal o en tiendas de conveniencia como 7-Eleven o Farmacias del Ahorro. Además, quienes usen la app Liverpool Pocket pueden aplicar el código POCKETMENOS5 para obtener un 5% adicional de descuento en su primera compra.

En cuanto a la entrega, el envío es gratuito a toda la República Mexicana, con tiempos de 2 a 5 días hábiles. También está disponible el servicio Click & Collect, que permite recoger el pedido en tienda en tan solo dos horas, o incluso recibirlo sin bajarse del auto en sucursales participantes.

Con esta oferta, los Galaxy Buds Core se posicionan como una de las opciones más equilibradas en relación calidad-precio del mercado actual de audífonos inalámbricos en México.