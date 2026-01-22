Por si buscas celular, Walmart remata el Samsung Galaxy A56 de 128 GB y de triple cámara

Si dentro de tus planes cercanos está el cambiar de celular te tenemos una muy buena noticia, pues a través de la plataforma web de Walmart se anunción una rebaja de cerca de 2 mil pesos en el precio final del smartphone Samsung Galaxy A56 de 128 GB y con triple cámara.

De acuerdo con la oferta publicada por la tienda de autoservicio, más allá de este importante descuento, el celular de gama media-alta se puede adquirir en un plazo de hasta 12 meses sin intereses con pagos fijos mensuales de 500.08 pesos.

Precio final del Samsung Galaxy A56 en enero de 2026

En la publicación realizada recientemente por Walmart, se señala que el precio original del celular Samsung Galaxy A56 es de 7 mil 999 pesos de contado, sin embargo con el descuento aplicado el costo final quedó en tan solo 6 mil 001 pesos.

Por otro lado, la tienda de autoservicio mencionó que el celular puede llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a las 24 horas, esto dependiendo de la disponibilidad en tiendas cercanas a tu domicilio.

Características del Galaxy A56 con oferta en Walmart

Al ser considerado como uno de los mejores celulares de gama media-alta, el Galaxy A56 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, así como con 120Hz que brindan colores brillantes y de gran nitidez.

El resto de sus características generales son las siguientes:

Procesador Exynos 1580 Octa-Core

Memoria interna de 128 GB

Memoria RAM de 8 GB

Sistema operativo Android

Triple cámara

Cámara trasera de 50 megapíxeles

¿Cómo comprar el Galaxy A56 con descuento?

Para poder acceder al precio de descuento en el Galaxy A56, te sugerimos ingresar al siguiente enlace de la tienda de autoservicio, seleccionar el producto para agregarlo al carrito de compras y realizar el pago correspondiente.

