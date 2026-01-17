Baja de precio el Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 12GB RAM Plata Titanio en Office Depot

El Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB registra una baja relevante de precio en Office Depot, donde ahora se vende por 18,499 pesos, frente a su costo regular de 23,999 pesos. La promoción es exclusiva en línea y está disponible en México por tiempo limitado.

La oferta aplica al modelo con 12 GB de RAM y acabado Plata Titanio, con envío gratuito y posibilidad de pago a meses sin intereses, lo que amplía el acceso a un equipo de gama alta.

Un smartphone enfocado en alto rendimiento

El Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas y el procesador Snapdragon 8 Elite. Esta combinación garantiza fluidez en juegos, productividad y consumo multimedia.

Especialistas destacan que su configuración apunta a usuarios que buscan potencia sostenida y experiencia premium en el día a día.

Fotografía profesional y S Pen integrado

El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de lentes avanzados para zoom y fotografía detallada. La cámara frontal es de 12 MP.

El S Pen incorporado mantiene su enfoque en productividad, creatividad y precisión, un rasgo distintivo de la serie Ultra.

Impacto en el mercado y promociones

La rebaja coloca al equipo como uno de los más competitivos del segmento premium. Office Depot también ofrece descuentos en accesorios compatibles.

Analistas prevén que este tipo de ajustes aceleren la renovación de smartphones de alto nivel en 2026.

¿Dónde comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra con descuento?

El equipo está disponible directamente en la tienda en línea de Office Depot. El enlace de compra oficial es:



Con esta rebaja, el Samsung Galaxy S25 Ultra Plata Titanio se posiciona como una de las opciones más atractivas del momento para quienes buscan un smartphone premium a un precio más accesible, con respaldo de una tienda reconocida y múltiples facilidades de pago.

