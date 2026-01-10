Oferta imperdible; Walmart pone descuento de 5 mil pesos en el Samsung Galaxy S25 de 128 GB

Si estás pensando en cambiar de celular este 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues a través de su plataforma web oficial la tienda de autoservicio Walmart anunció un descuento de hasta 5 mil pesos en el precio final del celular de gama alta conocido como Galaxy S25 FE de 128 GB de la marca Samsung .

De acuerdo con el anuncio de la empresa, más allá del descuento de 5 mil pesos en el precio final de este smartphone, los interesados en adquirir el celular pueden pagar el precio total hasta con seis meses sin intereses con pagos mensuales de mil 749 pesos.

Precio final del Samsung Galaxy S25 en Walmart

El precio original del Samsung Galaxy S25 FE de 128 GB en Walmart es de 15 mil 499 pesos, sin embargo, con el descuento que se le colocó a inicios de este 2026, el costo final para el consumidor es de tan solo 10 mil 499 pesos, los cuales incluso se pueden pagar a meses sin intereses.

La plataforma web de la empresa señala que el celular es enviado por paquetería y el tiempo estimado de entrega es de tres días hábiles de manera gratuita para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), esto según la disponibilidad.

Características generales del Samsung Galaxy S25

Como bien se mencionó anteriormente, el Samsung Galaxy S25 FE es uno de los celulares de gama media-alta mejores evaluados en el mercado nacional, esto gracias a que cuenta con una memoria RAM de 8 GB, así como el sistema operativo más actualizado de Android.

Además, destaca por la calidad de la fotografía y video en sus cámaras, así por la velocidad de procesar la información de videojuegos y demás aplicaciones disponibles para descarga en las tiendas de aplicaciones.

El resto de las características del celular son las siguientes:

Pantalla de 6.74" super Amoled

Resolución de pantalla 2340x1080

Puerto USB Tipo-C

NFC

Cámara 50 MP

¿Cómo comprar el Galaxy S25 con descuento en Walmart?

En caso de ser uno de los interesados en adquirir el Samsung Galaxy S25 con descuento en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en donde podrás conocer las especificaciones generales del smartphone.

Tras ello, solamente deberás agregar el producto al carrito de compra, corroborar que tu información de envío sea la correcta y realizar el pago como más te convenga en la plataforma web.

