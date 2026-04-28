Los niños del 2001 disfrutaron una serie animada en Nickelodeon llamada “Los Padrinos Mágicos”, creada por Butch Hartman y producida por Frederator Studios y Billionfold Inc., una empresa fundada por el propio autor para el canal de televisión.

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Esta caricatura, llena de comedia y drama, tuvo 10 temporadas y 172 episodios, comenzando el 30 de marzo de 2001 y transmitiendo su último episodio el 26 de julio de 2017.

¿Con quién se casa Timmy Turner al final de la serie?

El pasado 24 de abril, Butch Hartman reveló en su canal de YouTube con quién se casa Timmy Turner al final de la serie animada.

El creador explicó cada uno de los intereses amorosos de Timmy, empezando con su vecina de enfrente, Chloe Carmichael, quien entra en su vida porque Jorgen le asigna a Cosmo y Wanda, ya que es una niña que merece padrinos mágicos, pero se quedaron sin hadas.

Timmy se ve en la necesidad de compartir a sus hadas con las niña de enfrente con la dulce, inteligente, divertida, proactiva y energética Chloe, pero aunque se llevan bastante bien, siempre están en desacuerdo sobre quién puede tener primero a Cosmo y Wanda.

La segunda posibilidad es Trixie Tang, el amor platónico de Timmy, la chica con la que jura que va a terminar. Es popular, tiene contactos y viene de una familia rica. Pero aunque podría acceder a Maseratis o Ferraris en el episodio episodio llamado “Solos tú y yo” se da cuenta de que es una persona difícil.

Por último pero no menos importante, tenemos a la vecina de la otra calle y hermana menor de Vicky, Tootie. La niña de brackets con lentes que tiene un enamoramiento gigantesco por Timmy, al punto que la debe evitar a toda costa por su intensidad.

Ella lo ama, lo ama de verdad, y en el Live Action, este personaje de Tootie fue interpretado por la increíble Daniella Monet en la película con Drake Bell, Los padrinos mágicos, la película: ¡Momento de crecer, Timmy Turner!

Aunque el autor reveló cualidades y defectos de cada uno de los intereses amorosos de Timmy, la realidad es que termina casándose con Tootie, que es dulce, amable y ama a Timmy.

Butch Hartman compartió que ambos comparten la experiencia de ser atormentados por Vicky, y debido a que los sentimientos de Tootie son tan intensos que haría lo que fuera por hacerlo feliz, cambiaría a Timmy.

Durante la transmisión reveló que ella haría que ese pequeño corazón de piedra se convierta en uno lleno de alegría y amor.

Timmy no querría otra cosa más que hacerla feliz también. Creo que él haría todo lo posible una vez que vea lo hermosa, dulce, cariñosa y amorosa que es Tootie por dentro. No tendría otra opción más que corresponderle. — puntualizó Butch Hartman.

Aunque ya se había insinuado la relación en el live action con Drake Bell y Daniella Monet, el autor finalmente confirmó lo que todos sospechaban.

Al final, cuando se trata de una pareja para toda la vida, mi apuesta es por Tootie — finalizó el creador de la serie animada.