La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de comenzar y no solo las 48 selecciones ya están listas, sino también la selección de voluntarios que ya estrenaron su icónico uniforme patrocinado por Adidas. ¿Ya lo viste?

Al menos 50 mil voluntarios y voluntarias que participan en las sedes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, recibieron un kit que causará envidia en todo el mundo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Revelan uniforme de 50 mil personas voluntarias para La Copa Mundial de la FIFA 2026

El diseño de la FIFA en colaboración con Adidas destaca por sus colores vibrantes, los cuales reflejan la energía de los voluntarios que participarán en este icónico evento y que brindarán apoyo y orientación a los aficionados.

Además, el diseño no dejó de lado el patrón en forma de corazón que es un emblema del programa de voluntarios de la FIFA.

Por otra parte, el uniforme está pensado tecnológicamente para resultar muy cómodo para los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que contempla la diversidad climática de Norteamérica, donde se llevará a cabo esta justa deportiva.

¿Qué incluye el kit completo de Adidas para los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con la FIFA, los voluntarios y voluntarias recibieron un glamoroso kit de Adidas que causará sensación y les dará identidad durante la Copa Mundial 2026. El kit consta de los siguientes artículos:

Camisetas, pantalones cortos y joggers.

Chaqueta intermedia y calzado especializado.

Gorra, calcetines y riñonera.

Elemento de personalización: Tres parches inspirados en las chaquetas universitarias norteamericanas, representativos de cada ciudad anfitriona, para ser aplicados en las chaquetas.

Uniformes voluntarios FIFA FIFA revela los uniformes de los voluntarios de la Copa Mundial 2026.

¿Cómo funciona el programa de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Durante el evento deportivo, los voluntarios de la FIFA estarán ubicados en 24 áreas operativas, que abarcan desde estadios e instalaciones de entrenamiento hasta sedes de la FIFA Fan fest.

Los aficionados podrán identificarlos porque llevarán puesto este colorido uniforme. Aunque más de un millón de personas se inscribieron, solo 50 mil fueron seleccionadas para formar parte de esta experiencia única. Este grupo afortunado destaca por su diversidad generacional, pues fueron seleccionados desde estudiantes, profesionales y jubilados de diversas nacionalidades, de entre 18 y más de 80 años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.