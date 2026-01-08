¡Por la Gran Barata! Liverpool pone en oferta el Moto G55 con pantalla de cine y gran batería; audífonos gratis

En medio de la llamada cuesta de enero , cuando muchas familias buscan estirar el presupuesto tras los gastos decembrinos, Liverpool lanzó una opción atractiva para quienes necesitan renovar su celular sin descapitalizarse.

Durante la Gran Barata Liverpool, el Motorola Moto G55 con pantalla POLED de 6.5 pulgadas registra un descuento significativo que lo convierte en una alternativa accesible dentro del segmento de gama media.

De seis mil a menos de cuatro mil pesos en Liverpool

El Motorola Moto G55 pasó de un precio regular de seis mil pesos a solo tres mil 999 pesos, lo que representa un ahorro inmediato de más de dos mil pesos.

Esta reducción resulta relevante para consumidores que buscan un equipo funcional, moderno y con buena pantalla, sin recurrir a modelos de gama alta que suelen superar los 10 mil pesos.

Facilidades de pago para cuidar el bolsillo

Además del descuento directo, Liverpool ofrece diversas opciones de pago diseñadas para aliviar la presión financiera típica de enero. Con tarjetas de la tienda, el equipo puede adquirirse a tres meses sin intereses con pagos de mil 333 pesos mensuales o bien a seis meses sin intereses, pagando 666.50 pesos al mes, sin incremento en el precio final.

Para quienes cuentan con tarjetas Visa o MasterCard, también existe la posibilidad de pagar hasta tres meses sin intereses, lo que amplía las opciones para distintos perfiles de compradores.

Pagos en efectivo y opciones digitales

Pensando en quienes prefieren no usar tarjetas de crédito, Liverpool permite el pago en efectivo en establecimientos como Seven Eleven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro, una alternativa práctica para quienes administran su dinero día a día.

Asimismo, se habilitan otros métodos de pago digitales, como PayPal y transferencias SPEI, lo que facilita la compra tanto en tienda física como en línea, sin necesidad de desplazamientos adicionales.

¿Qué ofrece el Moto G55? Características clave

El Motorola Moto G55 es un teléfono que destaca por su equilibrio entre precio y prestaciones. Cuenta con una pantalla amplia de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en una experiencia visual fluida tanto para videos como para redes sociales y juegos ligeros.

En su interior, funciona con un procesador MediaTek Dimensity 7025, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para aplicaciones, fotos y documentos, con posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD.

