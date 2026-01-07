Primer Venta Nocturna de Liverpool en 2026 con promociones imperdibles

Liverpool es una de las tiendas departamentales más grandes de México y durante el año lleva a cabo las ventas nocturnas donde ofrece descuentos y promociones únicas y aquí te decimos cuándo es la primera.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo es la primer Gran Venta Nocturna?

Durante fechas especiales, Liverpool anuncia rebajas, ofertas y promociones para que los consumidores puedan comprar electrodomésticos, ropa, aparatos electrónicos, muebles y más a precios bajos.

Según el sitio web de Liverpool, la primera Venta Nocturna se llevará a cabo en abril y/o mayo pues se celebra el Día de las Madres y es una oportunidad para comprar los mejores productos a los precios más bajos.

Calendario de Ventas Nocturnas de Liverpool

Liverpool distribuyó sus ventas nocturnas de forma estratégica y se llevan a cabo cuatro veces al año:

Venta Nocturna de Liverpool para mamás

Venta Nocturna de Liverpool para papás

Venta Nocturna de Aniversario Liverpool

Venta Nocturna de Navidad Liverpool

El horario en tienda física durante estas ventas especiales es de las 11:00 a las 21:00 horas pero en tienda en línea puedes comprar en cualquier momento del día y de la noche. Además, puedes recoger tu pedido en tienda o para que te lo lleven a tu casa. Así que no hay pretexto para que compres durante las celebraciones más importantes del año.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.