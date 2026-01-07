Liverpool descuenta más de 5 mil pesos al HONOR Magic 7 Lite de 512 GB y viene con audífonos gratis

La cuesta de enero suele ser uno de los periodos más complicados para el bolsillo, pero también es cuando tiendas departamentales lanzan promociones atractivas para incentivar el consumo.

En ese contexto, Liverpool puso en oferta el HONOR Magic 7 Lite , un teléfono que destaca no solo por sus características, sino por el ahorro significativo que representa frente a su precio original, además de que tiene audífonos gratis.

Ahorro directo de más de 5 mil pesos

Por la Gran Barata de Liverpool, el HONOR Magic 7 Lite pasó de un precio regular cercano a los 13 mil pesos a solo siete mil 499 pesos, lo que significa un descuento de más de cinco mil pesos.

Este recorte lo convierte en una de las ofertas más llamativas en telefonía móvil durante enero, especialmente para quienes buscan renovar su equipo sin realizar un gasto elevado.

El ahorro es inmediato y se refleja desde el primer pago, sin necesidad de cupones ni dinámicas adicionales, lo que resulta atractivo en un mes donde cada peso cuenta.

Características del HONOR Magic 7 Lite

El equipo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, una tecnología que ofrece mejor contraste y colores más intensos, ideal para quienes consumen contenidos multimedia desde el celular.

Además, uno de sus principales diferenciadores es su almacenamiento interno de 512 GB, una capacidad poco común en este rango de precio y que permite guardar miles de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio.

El HONOR Magic 7 Lite está disponible en color morado o negro, opciones sobrias que se adaptan a distintos gustos.

Meses sin intereses para aliviar el gasto

Con tarjetas Liverpool , el smartphone puede adquirirse a tres meses sin intereses de dos mil 499.67 pesos o hasta seis meses sin intereses de mil 249.83 pesos, manteniendo el precio final de siete mil 499 pesos.

Para clientes que utilizan tarjetas Visa o MasterCard de otros bancos, la promoción permite hasta tres meses sin intereses, lo que amplía las posibilidades de compra durante la cuesta de enero.

Audífonos gratis y envío sin costo

Liverpool incluye en la compra audífonos genéricos gratis, un complemento útil para llamadas o entretenimiento diario. Además, la oferta contempla envío gratis a todo el país, evitando gastos extra que suelen encarecer este tipo de compras.

Con un descuento superior a los cinco mil pesos, facilidades de pago y beneficios adicionales, la oferta para el HONOR Magic 7 Lite se perfila como una alternativa estratégica para la cuesta de enero, ideal para quienes buscan tecnología actual sin desbalancear su presupuesto.

