Profeco da recomendaciones para superar la cuesta de enero este 2026

La cuesta de enero es una situación compleja a la que se enfrentan muchas familias mexicanas después de los gastos de diciembre, esto puede provocar estrés, frustración y deudas y por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publico algunos consejos prácticos para mejorar tus finanzas este 2026 y te sobrepongas a los gastos por la Navidad y Año Nuevo.

Consejos para superar la cuesta de enero

Mediante la Revista del Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ) compartió algunos pasos para un 2026 sin sobreendeudamiento:

Planea tus compras y haz una lista y un presupuesto para evitar gastos innecesarios.

Vive dentro de tus posibilidades y ajusta tus gatos a tu ingreso.

Prefiere ahorrar antes que endeudarte, con un fondo de ahorro podrás enfrentar imprevistos sin recurrir al crédito.

Compara precios y calidad para que realices compras inteligentes.

Prioriza lo necesario y cubre tus necesidades básicas primero.

Usa el crédito con responsabilidad y no lo uses como dinero extra.

No caigas en compras por impulso o moda, solo compra lo que realmente necesites.

Revisa tus deudas y liquídalas lo antes posible.

Fortalece tu educación financiera.

El consumo consciente se basa en darle valor a cada peso que gastas y con los pasos antes mencionados podrás organizar mejor tu dinero y evitarás el sobreendeudamiento . Lo más importante es que evites seguir comprando sin antes hacer un balance para que este 2026 transformes tu relación con el dinero.

