Con 40% de descuento, Liverpool remata el HONOR Magic7 Lite de 512GB de almacenamiento, cámara de 108 MP

Inicia el 2026 estrenando con la Gran Barata Liverpool. La tienda departamental incluyó en su catálogo de ofertas el HONOR Magic7 Lite, un smartphone que destaca por su pantalla AMOLED de grandes dimensiones y una cámara principal de alta resolución, dirigido a usuarios que buscan potencia, almacenamiento y calidad fotográfica en un equipo de gama media alta.

El dispositivo, disponible en presentación de 512 GB de almacenamiento, cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas que ofrece una experiencia visual vibrante y nítida ideal para ver contenido multimedia y ejecutar múltiples aplicaciones de forma fluida.

Características del HONOR Magic7 Lite

Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K (2700x1224), tasa de refresco de 120Hz, brillo pico de 4000 nits, protección Honor Shield Glass 3.0

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8GB de RAM, 512GB de almacenamiento.

Cámaras: Principal de 108MP con OIS, ultra gran angular de 5MP, frontal de 16MP

Batería y Carga: 6600mAh, Carga rápida HONOR SuperCharge de 66W

Diseño y Resistencia: Diseño delgado (7.98mm), acabado en titanio, resistencia a caídas (Certificación SGS 5 estrellas), salpicaduras (IP65).

Audio: Sonido estéreo potente con volumen aumentado, pero sin Dolby Atmos; sin jack de audio

Software: Android 14 (puede variar según región), con funciones de IA

Precio del HONOR Magic7 Lite

El la Gran Barata Liverpool este dispositivo pasó de un precio de $12,000 pesos a $7,499.00 pesos. Además del descuento directo, Liverpool ofrece la posibilidad de adquirir el equipo a 6 meses sin intereses, con pagos de $1,249.83 pesos mensuales, facilitando el acceso a un smartphone de altas prestaciones sin afectar el presupuesto inmediato.

El HONOR Magic7 Lite se encuentra disponible en dos colores: morado y negro, opciones que combinan un diseño moderno con un acabado elegante.

