VIDEO: Reviven entrevista donde Fernando Carrillo confesaba su amor por Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Una entrevista que parecía olvidada volvió a encender las redes. Fernando Carrillo, actor venezolano ampliamente conocido en México por su época dorada en las telenovelas de los 90, reapareció luego de que se revivieran sus declaraciones sobre una relación sentimental con Delcy Rodríguez , hoy presidenta encargada de Venezuela.

El video original corresponde a una charla realizada entre 2007 y 2008, cuando Carrillo sorprendió al hablar sin filtros de su vida personal y de su cercanía con el poder político en su país, entonces encabezado por Hugo Chávez .

Ojala alguien te quiera un dia como Fernando Carrillo quiso a Delcy #SoldadoDelAmor pic.twitter.com/pkVD5ZxQ5B — rg (@rufian) June 28, 2016

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

“Espero casarme con ella”, la confesión de Carrillo a inicios de los años 2000

En aquella entrevista, el actor confesó que llevaba tiempo viviendo en Venezuela porque ahí estaba “el amor de su vida”. No se trataba de un romance anónimo: Carrillo dijo abiertamente que se refería a Delcy Rodríguez.

“Espero casarme con ella en algún momento”, declaró entonces, dejando claro que la relación era seria. Incluso, cuando se le cuestionó sobre el peso político de Rodríguez y su vínculo familiar con Jorge Rodríguez, exvicepresidente del país sudamericano del 2007-2008, el actor no dudó en elogiarla: “Es la mujer más brillante que conozco”.

La polémica detrás del romance

Las declaraciones causaron revuelo en su momento. Carrillo ya arrastraba críticas por su cercanía con el chavismo , especialmente tras aparecer en un mitin del expresidente Hugo Chávez en 2003. Para muchos, el romance con una figura clave del gobierno reforzaba su postura política y lo colocaba en el centro de la controversia.

Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA

Carrillo confirma que la presidenta de Venezuela fue "su pareja"

Tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, la vieja entrevista volvió a circular. Lejos de desmentirla, Carrillo reafirmó recientemente que mantuvo una relación sentimental con la política durante tres años.

“Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida”, afirmó en entrevistas recientes, donde volvió a destacar su inteligencia, carácter y forma de defender a su familia y a su país.

En una entrevista en Miami, el actor se mostró en desacuerdo con las acusaciones contra el expresidente y aseguró que “van a tener que demostrar” los señalamientos en su contra.

VIDEO: Clip hecho con IA muestra cómo fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela Mientras Maduro enfrenta cargos en Nueva York, un video generado con IA se vuelve viral por su parecido con la realidad que se vivió en Caracas el 3 de enero. 06 enero, 2026

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela

Por su parte, Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela el pasado 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en una operación militar, lo que dejó un vacío temporal en el poder ejecutivo.

En su discurso de toma de posesión, aseguró que no descansaría en su labor y llamó a la unidad nacional en un momento de alta tensión política e incertidumbre regional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.