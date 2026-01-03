OFICIAL: Donald Trump confirma la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela

Luego de que se registraran una serie de ataques en varias bases militares en Caracas, Venezuela , el presidente de los Estados Unidos (EUA) Donald Trump anunció la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el mandatario nortemaricano confirmó la captura de Maduro en lo que nombró como una “operación en conjunto con las fuerzas del orden de EUA”.

🔴EN VIVO: Bombardeos en Venezuela https://t.co/BQAk0JeEXX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 3, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Donald Trump confirma ataques en Venezuela y detención de Nicolás Maduro

Fue en punto de las 03:21 de la madrugada de este sábado, que Donald Trump confirmó que el ataque “a gran escala” llevado a cabo en contra de Caracas, Venezuela fue exitoso, esto sin dar más detalles de la operación militar.

Dentro del mismo anuncio, señaló que tanto Nicolás Maduro como su esposa, fueron detenidos y llevados fuera de Venezuela en colaboración con las fuerzas del orden de los Estados Unidos.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto a su esposa, fuera del país”, se lee en el mensaje difundido vía redes sociales.

STATEMENT FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/nHDqtsqRFh — Karoline Leavitt (@PressSec) January 3, 2026

Confirman ataque en nueve puntos de Caracas, Venezuela

El anuncio de Donald Trump llega un par de horas después de que se registraran una serie de explosiones en varios puntos de Caracas, Venezuela. Información difundida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señala que fueron un total de nueve zonas las afectadas por la operación militar.

Los puntos afectados son los siguientes:

La Carlota

Cuartel de la Montaña en Catia La Mar

Palacio Federal Legislativo

Fuerte Tiuna

Aeropuerto en el Hatillo

Base N3 de F16 en Barquisimeto

Aeropuerto privado en Caracas

Casco Central de Caracas

Base Militar de helicópteros

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.