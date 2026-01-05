Con luces, 17 accesorios y plastilina: Liverpool rebaja el set Play-Doh Sizzlin’ Grill y ayuda a los Reyes Magos

Con el Día de Reyes a la vuelta de la esquina, muchas familias aún buscan un regalo que combine diversión, creatividad y utilidad. Entre las opciones disponibles en Liverpool, el Play-Doh Sizzlin’ Grill Playset destaca por su precio en menos de mil 500 pesos y el incentivo en la imaginación de los menores.

Este juego es para niñas y niños a partir de los 3 años, especialmente para quienes disfrutan del juego simbólico y la plastilina, aparte de que se adentran en la cultura mexicana y se preparan para " una carnita asada ".

Precio atractivo y MSI para regalo de Reyes

Este set de Play-Doh se encuentra en mil 419 pesos, un costo competitivo dentro de la categoría de juguetes creativos e interactivos. A diferencia de otros regalos de temporada que superan fácilmente los 2 mil pesos, esta opción ofrece un juguete completo, de gran tamaño y con múltiples accesorios por un precio accesible para estas fechas.

Uno de los mayores atractivos de esta oferta es la posibilidad de pagarlo hasta en 9 meses sin intereses con la Tarjeta Liverpool Liverpool , lo que permite dividir el gasto en mensualidades desde 157.67 pesos. También están disponibles esquemas de 3 MSI, con pagos de 473 pesos al mes, o 6 MSI, con mensualidades de 236.50 pesos.

Otro punto a favor es el envío gratis a todo el país, ideal para quienes no pueden acudir a tienda física. Además, el pago en efectivo está disponible en establecimientos como Seven Eleven, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro, facilitando la compra incluso sin tarjeta bancaria.

¿Qué incluye el Play-Doh Sizzlin’ Grill?

El paquete cuenta con 17 accesorios, entre los que destacan moldes para hamburguesas y hot dogs, panecillos, espátula, pinzas, platos y utensilios.

Además, integra 10 latas de plastilina Play-Doh de 56 gramos, con colores clásicos de barbacoa como café, rojo y amarillo, así como tonos llamativos como azul, verde y morado. Este abanico de herramientas permite que los niños creen múltiples combinaciones y escenarios.

Para quienes buscan un regalo de Reyes que combine entretenimiento, aprendizaje y opciones de pago accesibles, este set de Play-Doh se perfila como una alternativa práctica y llamativa de último momento.

