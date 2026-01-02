Liverpool remata el Infinix Hot 50 Pro de 256 GB, pantalla AMOLED y 120 Hz; viene con reloj y audífinos de regalo

A pocos días del Día de Reyes, Liverpool lanzó una de sus ofertas más llamativas en tecnología, al reducir el precio del INFINIX Hot 50 Pro y convertirlo en una opción accesible para quienes buscan un regalo completo sin gastar de más.

El teléfono pasó de cinco mil 388.22 pesos a cuatro mil 144.79 pesos , lo que representa un ahorro considerable dentro de la Gran Barata de la tienda departamental.

Descuento y mensualidades accesibles

El precio final de cuatro mil 144.79 pesos se puede cubrir de distintas formas. Con tarjetas Liverpool, el equipo está disponible a 3 meses sin intereses, con pagos de mil 381.60 pesos al mes o a 6 meses sin intereses, con mensualidades de 690.80 pesos, sin que el costo total se incremente.

Además, Liverpool permite el pago con tarjetas VISA y MasterCard hasta a 3 meses sin intereses, así como Liverpool en establecimientos como Seven Eleven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

También están disponibles los pagos mediante SPEI y PayPal, lo que amplía las opciones para quienes realizan compras de último momento.

Celular con 256 GB y accesorios incluidos

Por este precio, el comprador obtiene el INFINIX Hot 50 Pro en color blanco, con 256 GB de almacenamiento, una capacidad que destaca frente a otros modelos en el mismo rango de costo.

El dispositivo cuenta con pantalla AMOLED FHD+ de 6.78 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, pensada para consumo de video, redes sociales y videojuegos.

El equipo integra un procesador Helio G100, 8 GB de RAM, batería de 5,000 mAh con carga rápida de 33W y resistencia IP54, características que lo colocan como una alternativa competitiva en la gama media.

Regalo completo para Día de Reyes

La promoción incluye sin costo adicional el smartwatch ERA Fit View, con pantalla AMOLED y más de 100 modos deportivos, así como los audífonos Funky con conectividad Bluetooth 5.3.

