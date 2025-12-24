Horarios especiales de tiendas Liverpool para Navidad y Año Nuevo

La temporada de Navidad ya está en su punto más alto y muchas personas preparan las compras de último momento antes de las celebraciones familiares. Para apoyar a los clientes durante estas fechas, Liverpool, una de las tiendas departamentales más importantes del país, confirmó los horarios especiales que tendrán sus sucursales.

Liverpool cuenta con una serie de cambios en sus horarios para equilibrar la demanda de compras con el descanso de su personal. En adn Noticias te presentamos los detalles.

Horario Liverpool 24 y 25 de diciembre 2025

Desde el 20 hasta el 23 de diciembre, las tiendas operaron con un horario extendido de 11:00 a 22:00 horas, para facilitar las compras previas a Nochebuena.

El 24 de diciembre (Nochebuena), Liverpool abrirá sus puertas desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, con un cierre anticipado para permitir que los colaboradores puedan disfrutar con sus familias antes de la celebración.

Para el 25 de diciembre (Navidad), la operación será selectiva: no todas las sucursales permanecerán abiertas, pero varias lo harán con horarios reducidos y acomodados según la ubicación. Entre las tiendas que atenderán a los clientes ese día están algunas ubicadas en zonas turísticas, donde se espera mayor afluencia de visitantes y compradores.

Liverpool horarios Año Nuevo

Para el miércoles 31 de diciembre, Liverpool atenderá al público de 11:00 a 18:00 horas, y finalmente, el jueves 1 de enero de 2026, nuevamente solo ciertas tiendas abrirán sus puertas.

