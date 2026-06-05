El personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones en todas las líneas sin reportar incidentes durante los primeros minutos. Sin embargo, conforme se acerca la “hora pico”, usuarios señalan retrasos y aglomeraciones. Conoce todos los detalles sobre el estado de este importante transporte hoy viernes 5 de junio.

Usuarios del Metro CDMX comenzaron a reportar en redes sociales con fotos y videos complicaciones en las líneas 2, 3 y 7.

#MetroAlMomento:



En las Líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B se registra afluencia controlada y circulación de trenes constante. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.



Mantente… pic.twitter.com/whbw1khJzu — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 5, 2026

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¿Cómo solicitar un justificante del Metro CDMX?

Para solicitar un justificante del Metro CDMX, el usuario debe acudir a las oficinas del STC, ubicadas en el primer piso de la estación Juárez, de la línea 3, con dirección Indios Verdes.

Se debe llenar una cédula e interponer una queja por el retraso en el servicio, en la que se solicita la fecha y hora en la que el Metro CDMX se retrasó, además de los datos del trabajo y el nombre del jefe directo.

El justificante será expedido únicamente cuando el motivo del retraso haya sido por un corto circuito, un problema eléctrico, una pinchadura de llanta, un problema de apertura de puertas, cuando se avientan en las vías o cuando se dañe el motor del Metro CDMX.

Es importante tener en cuenta que en los días laborales, el Metro CDMX funciona en los horarios de: 5:00 a 00:00 horas. Sábados de 6:00 a 24:00 horas. Domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.

Metrobús reporta buena circulación hoy viernes

En cuanto al Metrobús CDMX, las autoridades reportan que todas las líneas se encuentran dando un servicio regular en todas las estaciones, sin embargo, puedes consultar el estado en tiempo real en este enlace.

Hoy No Circula viernes 5 de junio 2026 en CDMX y Edomex

Si este viernes planeas salir en automóvil, no olvides confirmar si tu vehículo puede circular.

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes no pueden transitar los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 o 2

Si tu automóvil reúne estos tres criterios, lo más recomendable es dejarlo estacionado y optar por alternativas como transporte público para evitar multas.

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