Vuelven los GOATS; System of a Down confirma concierto en CDMX para 2026

Después de siete años de espera y tras incontables rumores sobre su regreso a México, este martes 9 de diciembre System of a Down (SOAD) confirmó que el próximo 27 de mayo de 2026, se estarán presentando en el Estadio GNP Seguros de la capital de la República Mexicana.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la icónica agrupación de metal anunció su regreso a nuestro país con “alineación completa”, por lo cual aquellos que adquieran sus boletos podrán ver a Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y a John Dolmayan en el escenario.

🔥🎸 ¡System of a Down vuelve a la CDMX! El 27 de mayo de 2026 retumbará el Estadio GNP Seguros, con IDLES como invitado especial. La preventa inicia el 10 de diciembre🤘 pic.twitter.com/44UOAzzVtR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 9, 2025

¿Cuándo salen a la venta los boletos de System of a Down en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado en la publicación de System of a Down, será el próximo miércoles 10 de diciembre que dará inicio la preventa de los boletos para su concierto en la Ciudad de México (CDMX). Además, señalaron que las y los interesados se pueden registrar en su sitio web para tener preferencia en la venta de las entradas.

SOAD señaló que la venta general para el concierto dará inicio a partir de las 14:00 horas del próximo martes 16 de diciembre, esto con miras a contar con su primer lleno total en el hoy conocido como Estadio GNP.

¿Quién abrirá el concierto de System of a Down en 2026?

Fue dentro de la misma publicación en la que System of a Down anunció su regreso a México, que se dio a conocer que será la banda IDLES la encargada de iniciar con la fiesta el espectáculo en el Estadio GNP Seguros el próximo 27 de mayo de 2026.

¿Cuántas veces ha venido SOAD a México?

Vale la pena mencionar que esta será apenas la cuarta vez que System of a Down visiten nuestro país, pues su primer concierto en México ocurrió en el 2011 con su presentación en el Palacio de los Deportes.

Para 2015 la agrupación se volvió a presentar en el mismo recinto como parte de su “Wake Up The Souls Tour”. Fue en el 2018 dentro del Force Fest, que SOAD se presentó por última vez en nuestro país.

