Ni CDMX ni Jalisco: La mejor cafetería de México está en Chiapas, según un ranking internacional

Histórico Café Tostador es oficialmente la mejor cafetería de México tras alcanzar el puesto 35 en el ranking mundial de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. El establecimiento chiapaneco superó a las barras de especialidad de la CDMX, Jalisco y otras entidades del occidente del país.

¿Cuál es la mejor cafetería de México según el ranking mundial 2026?

Histórico Café Tostador, en Chiapas, es la mejor cafetería de México tras alcanzar el puesto 35 en el prestigioso listado de The World’s 100 Best Coffee Shops. La evaluación, que analizó 15 mil establecimientos, valida que el grano chiapaneco posee los estándares más altos de calidad, técnica y experiencia del país.

Los criterios seleccionados por los 800 jueces internacionales para este ranking fueron:



Calidad del café

Técnica del barista

Innovación

Sostenibilidad

Experiencia del cliente

Diseño del espacio

Consistencia en el servicio.

Top 10: Las mejores cafeterías del mundo en 2026

El CoffeeFest 2026 celebrado en Madrid reveló a los líderes globales del café de especialidad. La lista destaca por una fuerte presencia de barras de origen en Latinoamérica y centros de innovación en Europa y Oceanía.

Las diez mejores cafeterías del planeta son:

Onyx Coffee Lab (EE. UU.) Tim Wendelboe (Noruega) Alquimia Coffee (El Salvador) Only Coffee Project Crows Nest (Australia) Toby's Estate Coffee Roasters (Australia) Apartment Coffee (Singapur) Gota Coffee Experts (Austria) Story of Ono (Malasia) Tropicalia Coffee (Colombia) Tanat (Francia)

Las tres cafeterías mexicanas incluidas en el Top 100 mundial

El nuevo ranking de The World’s 100 Best Coffee Shops confirma que México logró posicionar tres cafeterías entre las cien mejores del mundo. Aunque Chiapas lidera la lista nacional, el país demuestra una competitividad creciente en la industria del café de especialidad con presencia en diversas regiones.

Los establecimientos mexicanos que integran el top 100 son:

Histórico Café Tostador (Chiapas): Puesto 35.

(Chiapas): Puesto 35. Exploradores : 87°.

: 87°. El Terrible Juan: Lugar 96.

Hace tan solo un año, a principios de 2025, El Terrible Juan celebraba en sus redes sociales quedarse con el puesto 51 de las mejores cafeterías del mundo. Hoy, en el lugar 96 de este prestigioso ranking, sus dueños vuelven a demostrar su vigencia y así lo expresaron en Instagram: "Por segundo año estuvimos nominados dentro de las 100 mejores cafeterías del mundo en The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. Este año nos quedamos con el puesto 96, estamos felices de poner en el mapa el café mexicano y que nuestro trabajo sea reconocido en otros países. ¡Gracias a todos por el apoyo en estos 11 años del proyecto!"

En los casos de Histórico Café Tostador y Exploradores, son nuevos ingresos en este ranking.