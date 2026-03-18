México detiene a “Lobo Menor”, autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio
El “Lobo Menor” fue detenido en Polanco tras labores entre autoridades de Colombia y México.
Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor", autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Ecuador, fue detenido en Polanco, Ciudad de México (CDMX).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que después del seguimiento al "asesino" por Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, el "Lobo Menor" fue detenido.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 18, 2026
Capturaron en Polanco, CDMX, a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, considerando un líder criminal en Colombia y acusado de participar en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio pic.twitter.com/kUl6Fl1Pk0