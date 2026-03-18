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México detiene a "Lobo Menor", autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

México detiene a “Lobo Menor”, autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

El “Lobo Menor” fue detenido en Polanco tras labores entre autoridades de Colombia y México.

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Escrito por: Adriana Pacheco

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor", autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Ecuador, fue detenido en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que después del seguimiento al "asesino" por Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, el "Lobo Menor" fue detenido.

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