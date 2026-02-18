¡Ya empezó la cuaresma 2026! Lo que puedes preparar estos días en los que no se come carne

La Cuaresma 2026 ya comenzó y con ella llegan los cambios en la mesa de millones de familias en México. Si este Miércoles de Ceniza o los viernes te preguntas qué sí puedes comer y cómo ahorrar, en adn Noticias, te explicamos las opciones más prácticas y económicas para cumplir con la tradición sin afectar tu bolsillo.

De acuerdo con la Iglesia católica, la Cuaresma es un periodo de 40 días previo a la Semana Santa dedicado a la reflexión, el ayuno y la abstinencia de carne roja. En México, esta práctica transforma el menú cotidiano y dispara la búsqueda de comida de Cuaresma mexicana económica y rendidora.

¿Qué se puede comer en la Cuaresma 2026?

Durante la Cuaresma 2026, la abstinencia aplica principalmente a la carne roja, especialmente el Miércoles de Ceniza y los viernes. Sin embargo, sí se pueden consumir:

Pescados y mariscos

Verduras y legumbres

Lácteos y huevo

Cereales y granos

El ayuno de Cuaresma no significa dejar de comer todo el día, sino reducir la cantidad de alimentos y evitar la carne como acto simbólico de penitencia.

Platillos tradicionales como lentejas, tortitas de papa, nopales, arroz, habas o atún se convierten en protagonistas. Además, muchas familias optan por comidas de Cuaresma barata, como caldos de verduras o empanadas de vigilia.

¿Cuáles son las 7 comidas de Cuaresma?

Se trata de una tradición simboliza los siete dolores de la Virgen María o las siete visitas a los templos. Estas opciones forman parte de la tradicional comida mexicana de Cuaresma y permiten cumplir con la abstinencia sin gastar de más.

Lentejas: Preparadas comúnmente en sopa con plátano macho o verduras.

Habas: Servidas en sopa, con nopales, o secas sazonadas.

Nopales con pipián/tortitas: Nopales con mole de semillas o con tortitas de camarón seco.

Filete de pescado: Frito, al mojo de ajo o a la veracruzana.

Tortas de camarón: Preparadas con mole, nopales o solas.

Tortas de papa: O chiles rellenos de queso/pescado.

Capirotada: Postre de pan, piloncillo, queso, canela y frutos secos

¿Qué se puede comer el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio del periodo litúrgico. Según la tradición católica, se recomienda realizar ayuno (una comida fuerte al día) y evitar carne roja.

