Rematan PlayStation 5 con GT7 y Astro Bot en Amazon este 2026

Si estás pensando en el regalo ideal para tus hijos, sobrinos o pareja te tenemos una muy buena noticia, pues a través de la plataforma de Amazon Prime se anunció un descuento de hasta el 27% en la consola PlayStation 5 de 825 GB y la cual incluye dos de los videojuegos más comprados del momento.

De acuerdo con el anuncio de la plataforma, esta consola está siendo vendida por la empresa Electronica YASA, la cual cuenta con una calificación de 9.5 en los últimos 12 meses dentro del apartado correspondiente en Amazon.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

PlayStation lanza parche sorpresa para PS5 con cambios importantes en la consola Sony busca el óptimo rendimiento de la PlayStation 5 para los jugadores. 16 febrero, 2026

Precio final de la PlayStation 5 en Amazon

El precio original que se le había colocado a la consola PlayStation 5 por parte de la empresa antes mencionada era de 11 mil 599 pesos, sin embargo con el descuento del 27% que se le colocó el precio final para el consumidor quedó en tan solo 8 mil 499 pesos.

La misma plataforma señala que más allá del descuento, aquellas personas que quieran adquirir su nueva consola, lo podrán hacer hasta por 12 meses sin intereses con pagos de tan solo 862.64 pesos.

¿Qué incluye y cuáles son las características de la PS5 con descuento en Amazon?

La PlayStation 5 con descuento en Amazon incluye el juego Gran Turismo 7 y Astro Bot, los cuales con considerados como dos de los videojuegos más jugados en la actualidad en el mundo gamer.

Por otro lado, incluye lo siguiente:

Consola Digital Edition con 825 GB SSD

Tecnología inmersiva (retroalimentación háptica, gatillos adaptativos, trazado de rayos y audio 3D)

Control inalámbrico DualSense

¿Cuánto tiempo tarda en llegar el pedido por Amazon?

Vale la pena mencionar que en caso de comprar la consola, la misma estaría llegando en un lapso de hasta tres días hábiles, esto dependiendo de dónde viva cada habitante en nuestro país, pues hay envíos disponibles para toda la República Mexicana.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.