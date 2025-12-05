Si los cambios en el concierto de Bad Bunny te decepcionaron, así puedes recuperar tu dinero

Los ajustes en la producción del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour despertaron dudas entre fans en México y otros países. Usuarios en redes cuestionaron si los cambios en el escenario afectarían su experiencia. OCESA confirmó que quienes tengan boletos en las zonas General A o Pits pueden pedir el reembolso para el concierto de Bad Bunny hasta el próximo martes 9 de diciembre.

La medida permite mantener el boleto o recuperar el 100% del pago, incluidos los cargos por servicio. Ticketmaster aclaró que, aunque los reembolsos por producción no son automáticos, esta vez sí están habilitados por acuerdo especial. Todo se procesa en línea para evitar filas o trámites presenciales.

Motivo de los cambios en el show

Los ajustes técnicos buscan mejorar la logística y seguridad del espectáculo. Esto modificó la vista y el flujo en áreas cercanas al escenario. Las quejas se multiplicaron en foros, donde usuarios preguntaron si valía la pena conservar sus boletos.

OCESA señaló que prioriza la experiencia del público. Por ello habilitó el reembolso total si el fan considera que el escenario actualizado no cumple sus expectativas.

¿Quiénes califican al reembolso?

Solo aplican boletos de General A y Pits. Estas zonas están más expuestas a cambios por su cercanía al artista. Para el resto del recinto, las entradas siguen válidas.

La productora explicó que la oferta busca evitar afectaciones a quienes pagaron por una vista e interacción específicas. No hay penalizaciones ni cargos adicionales.

¿Cómo pedir la devolución paso a paso?

Accede a tu cuenta de Ticketmaster: Ingresa a www.ticketmaster.com.mx Ve a la sección de pedidos: En el menú principal, busca "Mis Boletos" o "Pedidos" y selecciona el evento de Bad Bunny correspondiente Encuentra el botón de ayuda: Dentro de los detalles de tu compra, localiza el ícono o botón de "Ayuda" o "Soporte". Haz clic allí para abrir las opciones de asistencia Elige la cancelación: Selecciona la opción de "Reembolso por cambios en el evento" o similar (aparecerá destacada para esta gira). Confirma que tu boleto califica (zonas General A o Pits) y sigue las instrucciones en pantalla para procesar la devolución Confirma y espera: Recibirás un email de confirmación inmediato. El reembolso se acredita en el método de pago original (tarjeta o transferencia) en un plazo de 5 a 10 días hábiles, dependiendo de tu banco

El concierto no se cancela, solo se ajusta la puesta en escena. OCESA promete mantener la calidad visual y sonora del tour. Recomienda revisar redes oficiales y el centro de ayuda de Ticketmaster ante cualquier actualización.

