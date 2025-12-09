Todos los covers de Dua Lipa en su gira por América Latina ¿Cuál te gustó más?

Dua Lipa vivió una conexión única con América Latina durante su Radical Optimism Tour 2025. Entre noviembre y diciembre recorrió México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú. En cada fecha incluyó un cover local para agradecer el cariño de los fans y rendir homenaje a la historia musical de cada país. Esta decisión reforzó el impacto cultural del tour y potenció la conversación en redes.

La estrategia funcionó porque la mezcla entre pop global y clásicos regionales generó un puente emocional. Los covers de Dua Lipa aparecieron en tendencias, despertaron debates y mostraron la dimensión afectiva detrás de un espectáculo internacional.

México: Duetos, boleros y un estadio cantando al unísono

En el Foro Sol presentó versiones de “Bésame Mucho”, “Oye Mi Amor” junto a Fher Olvera y “Amor Prohibido”. La selección reflejó respeto por géneros distintos y dejó tres momentos virales. Fans y críticos destacaron la naturalidad con la que integró bolero, rock y tex-mex.

La importancia radicó en su capacidad para unir generaciones. Analistas de la escena pop señalaron que México consolidó el tono emocional del tour y marcó el estándar para el resto de Latinoamérica.

Colombia: Una sola guitarra y un himno de Shakira

En Bogotá interpretó “Antología” con guitarra acústica. El gesto captó millones de reproducciones porque mostró vulnerabilidad y una lectura íntima del repertorio colombiano.

La versión generó conversaciones sobre la influencia de Shakira en la cultura pop actual. Especialistas resaltaron que la británica construyó uno de los momentos más memorables del año musical.

Chile: Emoción pura con Mon Laferte y energía noventera

En Santiago cantó “Tu Falta de Querer” y “El Duelo”. La combinación permitió recorrer emociones extremas y acercarse al público desde la intensidad vocal.

El impacto se reflejó en la prensa chilena, que consideró estos covers como un diálogo con dos épocas clave del país. Para los fans, se trató de un reconocimiento al peso del rock local.

Argentina: Soda Stereo y Miranda! en un mismo estadio

En Buenos Aires interpretó “De Música Ligera” y “Tu Misterioso Alguien”. El primero provocó uno de los coros más fuertes de la gira; el segundo llenó River Plate de energía pop.

Estos momentos confirmaron por qué Argentina concentra algunos de los públicos más apasionados. Productores destacaron la capacidad de Dua Lipa para navegar entre rock histórico y electropop actual.

Brasil y Perú: Samba, percusión y una cumbia explosiva

En Brasil eligió repertorio distinto para São Paulo y Río, incluyendo “Magalenha”, “Margarida Perfumada” y “Mas Que Nada”. La apuesta por ritmos afrobrasileños amplió su rango interpretativo.

En Lima cantó “Cariñito”, lo que provocó una celebración colectiva. La prensa peruana subrayó el valor simbólico de llevar cumbia al escenario de un tour global.

