Con 50% de descuento rematan el Motorola G56 de 256GB, cámara de 50MP y resistente al agua

Liverpool lanzó una atractiva promoción en su tienda en línea al ofrecer el Motorola G56 de 256GB de almacenamiento con un importante descuento y audífonos inalámbricos incluidos.

El modelo está disponible en color gris, verde y negro, sujeto a disponibilidad. Te presentamos todos los detalles de la promoción

Motorola G56 precio

El smartphone, que originalmente tiene un precio de 8,000 pesos, ahora puede adquirirse por 4,694 pesos, lo que representa una rebaja significativa para quienes buscan renovar su equipo sin gastar de más.

Además del descuento directo, la oferta permite pagar el dispositivo hasta en 6 meses sin intereses de 782.33 pesos, facilitando aún más su compra.

El Motorola Moto G56 cuenta con pantalla LCD de 6.6 pulgadas y amplia capacidad de almacenamiento de 256GB, ideal para usuarios que necesitan espacio para aplicaciones, fotografías y videos. Como valor agregado, el paquete incluye audífonos inalámbricos sin costo adicional.

Motorola G56 características

El Motorola Moto G56 es un smartphone 5G lanzado con Android 15, destacando por su gran almacenamiento de 256 GB, 8 GB de RAM (ampliable), pantalla de 6.72" FHD+ a 120Hz y una batería de 5200 mAh con carga de 33W. Incluye una cámara principal de 50 MP, resistencia al agua y polvo (IP69), y procesador MediaTek Dimensity 7060.



Pantalla: 6.72 pulgadas LTPS LCD, FHD+, 120Hz para gran fluidez.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7060, 8 GB de RAM física y hasta 16 GB con RAM Boost.

Almacenamiento: 256 GB internos, expandibles con tarjeta microSD.

Cámaras: Principal de 50 MP (Sony Lytia 600) + 8 MP (ultra gran angular/macro) y cámara frontal de 32 MP.

Batería y carga: 5200 mAh con cargador TurboPower de 33 W.

Resistencia: Certificación IP69 (protección contra agua y polvo).

Conectividad: 5G, Dual SIM (SIM física + eSIM), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5.

Audio y Extras: Altavoces estéreo, tecnología Dolby Atmos, conector de audífonos de 3.5mm, sensor de huellas lateral.

